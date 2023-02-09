09 февраля 2023

Пермский завод поможет Африке решить проблему с питьевой водой

Пермская компания поставит в Сенегал партию аппаратов для продажи воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Проблемы с водой Южноуральск Челябинск, бутилированная вода, питьевая вода, вода, питьевой источник
Во многих африканских странах имеется проблема с чистой питьевой водой Фото:

Пермский завод по производству вендинговых аппаратов «Живая вода» посетил с рабочим визитом предприниматель из Сенегала. Бизнесмен Александр Фрол, имеющий российские корни, провел на предприятии переговоры о поставке партии уличных автоматов по продаже питьевой воды с обновленными оснащением и дизайном.

«Африка — особый регион, нуждающийся в чистой воде ввиду климатических и социальных особенностей. Кроме того, аппараты пермского производства выдерживают и местный жаркий климат. Один автомат в среднем закрывает потребность в обеспечении водой тысячи человек в день», — сообщил в ходе визита на завод представитель африканской республики.

Как пояснили URA.RU в компании «Живая вода», для новых аппаратов был специально разработан интерфейс, адаптированный под валюту Сенегала. Вендинговые аппараты пермского производства уже поставляются в 26 стран, в планах компании — расширение географии присутствия. Так, при поддержке правительства Пермского края продукция завода будет презентована на бизнес-форумах в Индии и Турции.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермские власти помогут заводу «Живая вода» в наращивании поставок за границу. Об этом в своем telegram-канале сообщал губернатор Дмитрий Махонин.

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Пермский завод по производству вендинговых аппаратов «Живая вода» посетил с рабочим визитом предприниматель из Сенегала. Бизнесмен Александр Фрол, имеющий российские корни, провел на предприятии переговоры о поставке партии уличных автоматов по продаже питьевой воды с обновленными оснащением и дизайном. «Африка — особый регион, нуждающийся в чистой воде ввиду климатических и социальных особенностей. Кроме того, аппараты пермского производства выдерживают и местный жаркий климат. Один автомат в среднем закрывает потребность в обеспечении водой тысячи человек в день», — сообщил в ходе визита на завод представитель африканской республики. Как пояснили URA.RU в компании «Живая вода», для новых аппаратов был специально разработан интерфейс, адаптированный под валюту Сенегала. Вендинговые аппараты пермского производства уже поставляются в 26 стран, в планах компании — расширение географии присутствия. Так, при поддержке правительства Пермского края продукция завода будет презентована на бизнес-форумах в Индии и Турции. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские власти помогут заводу «Живая вода» в наращивании поставок за границу. Об этом в своем telegram-канале сообщал губернатор Дмитрий Махонин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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