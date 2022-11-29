Власти помогут пермскому заводу нарастить поставки за границу

Продукция пермской вендинговой компании поставляется в 26 стран мира Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Краевые власти помогут пермской вендинговой компании «Живая вода» с поставками за границу аппаратов по продаже и очистке воды. Об этом после рабочего визита на предприятие сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.

«После ухода иностранных компаний на отечественном рынке образовалась свободная ниша, которую пермская компания заняла. Водоматы по очистке и продаже питьевой воды можно встретить в 200 городах России. „Живая вода“ работает на экспорт, продукция отправляется в 26 стран мира. В этом году переориентировались на страны Африки и Ближнего Востока. Мы со своей стороны поможем им в выходе на один из крупнейших в мире рынков — Индию», — написал глава региона.

Он также добавил, что на предприятии существует налаженный полный цикл производства вендинговых аппаратов. В компании работает свое конструкторское бюро, имеются собственные патенты и программное обеспечение, а также производятся микросхемы. Производство локализовано почти на 80 процентов. На предприятии также намерены разработать линейку отечественных компонентов для импортозамещения.

Ранее URA.RU рассказывало о визите на производственную площадку компании «Живая вода» делегации иностранцев во главе с послом Уганды. Цель визита — укрепление торговых связей для решения проблемы с качеством питьевой воды в африканской республике.