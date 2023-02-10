Военный аналитик: США лишат Европу последнего шанса на дешевый газ

10 февраля 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

США еще не добились полной газовой блокады Евросоюза, сказал Владимир Прохватилов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU США попытаются избавиться от газопровода «Турецкий поток», чтобы окончательно лишить Европу дешевого газа из России. Таким мнением с URA.RU поделился старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Целью США является полное отсечение Евросоюза от недорогого российского трубопроводного газа. Отчасти эта цель достигнута взрывом „Северных потоков“. Существует еще в том или ином виде „Турецкий поток“, через который наш газ, по общему замыслу России и Турции, может идти в Европу. Таким образом, блокада ЕС от российского газа неполная. Поэтому я ожидаю, что, возможно, под прикрытием природного бедствия — землетрясений — американцы попробуют вывести из строя и „Турецкий поток“. Мне кажется, стоит обратить повышенное внимание на охрану трубопроводов. Как это будет организовано и каким способом невозможно предсказать, но под прикрытием землетрясений сейчас самое время», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, избавление от «Турецкого потока» решит сразу несколько задач, которые стоят перед США. «Тем самым американцы убьют сразу двух зайцев. Полностью изолируют Европу от российского газа, лишат Турцию серьезных заработков на транзите этого газа и нанесут еще один удар по [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану, которым, как мне кажется, они недовольны и даже пытались свергнуть его в 2016 году. Землетрясение и так сильно снизило его шансы победить на майских выборах. Что увеличивает шансы проамериканских политиков. Если будет уничтожен „Турецкий поток“, шансы Эрдоган обнулятся», — объяснил эксперт. В сентябре прошлого года на обеих нитках «Северного потока» произошли взрывы и была зафиксирована утечка газа. Согласно данным расследования американского журналиста Сеймура Херша, за этим стоят США. Другой крупный газопровод из России идет через Турцию, где произошло крупное землетрясение. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США попытаются избавиться от газопровода «Турецкий поток», чтобы окончательно лишить Европу дешевого газа из России. Таким мнением с URA.RU поделился старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов. «Целью США является полное отсечение Евросоюза от недорогого российского трубопроводного газа. Отчасти эта цель достигнута взрывом „Северных потоков“. Существует еще в том или ином виде „Турецкий поток“, через который наш газ, по общему замыслу России и Турции, может идти в Европу. Таким образом, блокада ЕС от российского газа неполная. Поэтому я ожидаю, что, возможно, под прикрытием природного бедствия — землетрясений — американцы попробуют вывести из строя и „Турецкий поток“. Мне кажется, стоит обратить повышенное внимание на охрану трубопроводов. Как это будет организовано и каким способом невозможно предсказать, но под прикрытием землетрясений сейчас самое время», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, избавление от «Турецкого потока» решит сразу несколько задач, которые стоят перед США. «Тем самым американцы убьют сразу двух зайцев. Полностью изолируют Европу от российского газа, лишат Турцию серьезных заработков на транзите этого газа и нанесут еще один удар по [президенту Турции Реджепу Тайипу] Эрдогану, которым, как мне кажется, они недовольны и даже пытались свергнуть его в 2016 году. Землетрясение и так сильно снизило его шансы победить на майских выборах. Что увеличивает шансы проамериканских политиков. Если будет уничтожен „Турецкий поток“, шансы Эрдоган обнулятся», — объяснил эксперт. В сентябре прошлого года на обеих нитках «Северного потока» произошли взрывы и была зафиксирована утечка газа. Согласно данным расследования американского журналиста Сеймура Херша, за этим стоят США. Другой крупный газопровод из России идет через Турцию, где произошло крупное землетрясение.