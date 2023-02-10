Пригожин назвал сроки освобождения Донбасса

Донбасс будет освобожден минимум через год, заявил Евгений Пригожин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Россия освободит территорию Донбасса за полтора-два года. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то на это уйдет полтора-два года», — заявил Пригожин. Его слова приводит telegram-канал WarGonzo.
Ранее генерал армии запаса Владимир Болдырев отметил, что армия России планирует освободить Донбасс за несколько месяцев в соответствии с планом Генерального штаба. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк отмечал, что после того, как Россия освободить Донбасс, РФ пойдет на обсуждение мирных договоренностей.
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