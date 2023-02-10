Пригожин назвал сроки освобождения Донбасса Пригожин: освобождение Донбасса займет минимум полтора года 10 февраля 2023 в 23:05 Размер текста - 17 + Донбасс будет освобожден минимум через год, заявил Евгений Пригожин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия освободит территорию Донбасса за полтора-два года. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то на это уйдет полтора-два года», — заявил Пригожин. Его слова приводит telegram-канал WarGonzo. Ранее генерал армии запаса Владимир Болдырев отметил, что армия России планирует освободить Донбасс за несколько месяцев в соответствии с планом Генерального штаба. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк отмечал, что после того, как Россия освободить Донбасс, РФ пойдет на обсуждение мирных договоренностей. Россия освободит территорию Донбасса за полтора-два года. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то на это уйдет полтора-два года», — заявил Пригожин. Его слова приводит telegram-канал WarGonzo. Ранее генерал армии запаса Владимир Болдырев отметил, что армия России планирует освободить Донбасс за несколько месяцев в соответствии с планом Генерального штаба. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк отмечал, что после того, как Россия освободить Донбасс, РФ пойдет на обсуждение мирных договоренностей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям