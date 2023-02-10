Пригожин назвал сроки освобождения Донбасса

Пригожин: освобождение Донбасса займет минимум полтора года
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Донбасс будет освобожден минимум через год, заявил Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия освободит территорию Донбасса за полтора-два года. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то на это уйдет полтора-два года», — заявил Пригожин. Его слова приводит telegram-канал WarGonzo.

Ранее генерал армии запаса Владимир Болдырев отметил, что армия России планирует освободить Донбасс за несколько месяцев в соответствии с планом Генерального штаба. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк отмечал, что после того, как Россия освободить Донбасс, РФ пойдет на обсуждение мирных договоренностей.

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Россия освободит территорию Донбасса за полтора-два года. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Если нам надо закрыть ДНР и ЛНР, то на это уйдет полтора-два года», — заявил Пригожин. Его слова приводит telegram-канал WarGonzo. Ранее генерал армии запаса Владимир Болдырев отметил, что армия России планирует освободить Донбасс за несколько месяцев в соответствии с планом Генерального штаба. Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк отмечал, что после того, как Россия освободить Донбасс, РФ пойдет на обсуждение мирных договоренностей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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