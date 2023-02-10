Экс-глава Минобороны Украины предположил, когда Россия закончит СВО 10 февраля 2023 в 22:30 Размер текста - 17 + Россия объявит о конце спецоперации после освобождения Донбасса, заявил Андрей Загороднюк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После полного освобождения Россией Донбасса Москва начнет переговорный процесс с Киевом. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. «Российская армия попытается занять Донбасс, а затем объявит о завершении специальной военной операции и призовет к переговорам», — заявил Загороднюк. Его слова приводит американская газета The New York Times . Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Президент отмечал, что главная цель СВО — защита мирного населения Донбасса от действий киевских властей. Сейчас самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. 7 февраля генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе Виктор Ягун заявил, что ВСУ скоро уйдут из города. Pravda.Ru передает, что 10 тысяч украинских солдат , которые находятся в Бахмуте, получают снабжение по одной дороге — на Славянск. Если российская армия перекроет эту дорогу, то отвод войск ВСУ станет проблематичным. После полного освобождения Россией Донбасса Москва начнет переговорный процесс с Киевом. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. «Российская армия попытается занять Донбасс, а затем объявит о завершении специальной военной операции и призовет к переговорам», — заявил Загороднюк. Его слова приводит американская газета The New York Times. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Президент отмечал, что главная цель СВО — защита мирного населения Донбасса от действий киевских властей. Сейчас самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. 7 февраля генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе Виктор Ягун заявил, что ВСУ скоро уйдут из города. Pravda.Ru передает, что 10 тысяч украинских солдат, которые находятся в Бахмуте, получают снабжение по одной дороге — на Славянск. Если российская армия перекроет эту дорогу, то отвод войск ВСУ станет проблематичным. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям