Экс-глава Минобороны Украины предположил, когда Россия закончит СВО

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, бмп, боевая машина пехоты, механик водитель
Россия объявит о конце спецоперации после освобождения Донбасса, заявил Андрей Загороднюк Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

После полного освобождения Россией Донбасса Москва начнет переговорный процесс с Киевом. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Российская армия попытается занять Донбасс, а затем объявит о завершении специальной военной операции и призовет к переговорам», — заявил Загороднюк. Его слова приводит американская газета The New York Times.

Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Президент отмечал, что главная цель СВО — защита мирного населения Донбасса от действий киевских властей. Сейчас самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. 7 февраля генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе Виктор Ягун заявил, что ВСУ скоро уйдут из города. Pravda.Ru передает, что 10 тысяч украинских солдат, которые находятся в Бахмуте, получают снабжение по одной дороге — на Славянск. Если российская армия перекроет эту дорогу, то отвод войск ВСУ станет проблематичным.

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После полного освобождения Россией Донбасса Москва начнет переговорный процесс с Киевом. Об этом заявил бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк. «Российская армия попытается занять Донбасс, а затем объявит о завершении специальной военной операции и призовет к переговорам», — заявил Загороднюк. Его слова приводит американская газета The New York Times. Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Президент отмечал, что главная цель СВО — защита мирного населения Донбасса от действий киевских властей. Сейчас самые активные боевые действия происходят на бахмутском направлении. 7 февраля генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе Виктор Ягун заявил, что ВСУ скоро уйдут из города. Pravda.Ru передает, что 10 тысяч украинских солдат, которые находятся в Бахмуте, получают снабжение по одной дороге — на Славянск. Если российская армия перекроет эту дорогу, то отвод войск ВСУ станет проблематичным.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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