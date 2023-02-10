Земфиру и экс-депутата Госдумы Гудкова признали иноагентами 10 февраля 2023 в 23:14 Размер текста - 17 + Земфира признана иноагентом за поддержку Украины Фото: m.zakharova/Flickr новость из сюжета Иноагенты РФ Певица Земфира (Земфира Рамазанова) признана иностранным агентом. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста РФ. Вместе с ней в реестр попал оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Александр Гудков. «Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В отношении Гудкова указано, что экс-депутат «призывал к предоставлению вооружения Украине», введению антироссийских санкций. Кроме того, политик проживает за пределам России. Также в реестр пополнили политолог Аббас Галямов, активистка Татьяна Намазбаева, журналист Сергей Асланян, математик Сергей Шпилькин. Кроме того, статусы иноагентов получили активистка Александра Казанцева и глава фонда «Насилию.нет» (внесен в реестр иноагентов) Анна Ривина. На прошлой неделе Министерство юстиции внесло блогера Николая Соболева в список иностранных агентов. В список также попал политолог Павел Мезерин (признан иноагентом). Певица Земфира (Земфира Рамазанова) признана иностранным агентом. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста РФ. Вместе с ней в реестр попал оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Александр Гудков. «Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В отношении Гудкова указано, что экс-депутат «призывал к предоставлению вооружения Украине», введению антироссийских санкций. Кроме того, политик проживает за пределам России. Также в реестр пополнили политолог Аббас Галямов, активистка Татьяна Намазбаева, журналист Сергей Асланян, математик Сергей Шпилькин. Кроме того, статусы иноагентов получили активистка Александра Казанцева и глава фонда «Насилию.нет» (внесен в реестр иноагентов) Анна Ривина. На прошлой неделе Министерство юстиции внесло блогера Николая Соболева в список иностранных агентов. В список также попал политолог Павел Мезерин (признан иноагентом). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям