Земфиру и экс-депутата Госдумы Гудкова признали иноагентами

Певица Земфира (Земфира Рамазанова) признана иностранным агентом. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста РФ. Вместе с ней в реестр попал оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Александр Гудков.
«Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В отношении Гудкова указано, что экс-депутат «призывал к предоставлению вооружения Украине», введению антироссийских санкций. Кроме того, политик проживает за пределам России.
Также в реестр пополнили политолог Аббас Галямов, активистка Татьяна Намазбаева, журналист Сергей Асланян, математик Сергей Шпилькин. Кроме того, статусы иноагентов получили активистка Александра Казанцева и глава фонда «Насилию.нет» (внесен в реестр иноагентов) Анна Ривина.
На прошлой неделе Министерство юстиции внесло блогера Николая Соболева в список иностранных агентов. В список также попал политолог Павел Мезерин (признан иноагентом).
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Певица Земфира (Земфира Рамазанова) признана иностранным агентом. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста РФ. Вместе с ней в реестр попал оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы Александр Гудков. «Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против специальной военной операции, получала поддержку от иностранных источников», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В отношении Гудкова указано, что экс-депутат «призывал к предоставлению вооружения Украине», введению антироссийских санкций. Кроме того, политик проживает за пределам России. Также в реестр пополнили политолог Аббас Галямов, активистка Татьяна Намазбаева, журналист Сергей Асланян, математик Сергей Шпилькин. Кроме того, статусы иноагентов получили активистка Александра Казанцева и глава фонда «Насилию.нет» (внесен в реестр иноагентов) Анна Ривина. На прошлой неделе Министерство юстиции внесло блогера Николая Соболева в список иностранных агентов. В список также попал политолог Павел Мезерин (признан иноагентом).