DR: пострадавшие от землетрясения в Турции остались без теплых палаток из-за Украины

11 февраля 2023 в 03:59 Размер текста - 17 +

У Дании не нашлось полевого лагеря и палаток для Турции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Пострадавшие от землетрясения в Турции и Сирии не смогли получить полевой госпиталь и теплые палатки, которые могла передать им Дания, так как все это уже было передано Украине. Об этом сообщили в датском Агентстве по чрезвычайным ситуациям (ЧС). «В самом начале конфликта мы подарили свой передвижной госпиталь Украине, и сейчас его нет. Он бы сейчас здорово пригодился, и сама Турция как раз об этом просила», — рассказал руководитель отдела логистики Агентства по ЧС в Хернинге Брайан Тесте Кристенсен в беседе с DR . В материале утверждается, что мобильные госпитали и теплые палатки могли бы сыграть ключевую роль в Сирии и Турции, потому что спасательные работы по извлечению выживших из-под завалов до сих пор продолжаются. Кроме того, в обеих странах ударили зимние морозы. «Как и в Дании, здесь очень холодно и ветрено, выпал снег, и потепления в ближайшее время не ожидается»», — подтвердила генсек Датского совета по делам беженцев Шарлотта Сленте. Тем временем, число жертв в Турции достигло 20 213 человек, количество пострадавших превысило отметку в 70 тысяч. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на обширной территории на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией, передает РАПСИ. Толчки ощущались в 16 странах мира. Россия отправила своих спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясений в Турции, сообщает деловое издание «Взгляд». Среди них — 30 добровольцев из Санкт-Петербурга, в числе которых есть спасатели, кинологи, пожарные и другие специалисты, уточняют «Невские новости» . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пострадавшие от землетрясения в Турции и Сирии не смогли получить полевой госпиталь и теплые палатки, которые могла передать им Дания, так как все это уже было передано Украине. Об этом сообщили в датском Агентстве по чрезвычайным ситуациям (ЧС). «В самом начале конфликта мы подарили свой передвижной госпиталь Украине, и сейчас его нет. Он бы сейчас здорово пригодился, и сама Турция как раз об этом просила», — рассказал руководитель отдела логистики Агентства по ЧС в Хернинге Брайан Тесте Кристенсен в беседе с DR. В материале утверждается, что мобильные госпитали и теплые палатки могли бы сыграть ключевую роль в Сирии и Турции, потому что спасательные работы по извлечению выживших из-под завалов до сих пор продолжаются. Кроме того, в обеих странах ударили зимние морозы. «Как и в Дании, здесь очень холодно и ветрено, выпал снег, и потепления в ближайшее время не ожидается»», — подтвердила генсек Датского совета по делам беженцев Шарлотта Сленте. Тем временем, число жертв в Турции достигло 20 213 человек, количество пострадавших превысило отметку в 70 тысяч. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло на обширной территории на юго-востоке Турции недалеко от границы с Сирией, передает РАПСИ. Толчки ощущались в 16 странах мира. Россия отправила своих спасателей для помощи в ликвидации последствий землетрясений в Турции, сообщает деловое издание «Взгляд». Среди них — 30 добровольцев из Санкт-Петербурга, в числе которых есть спасатели, кинологи, пожарные и другие специалисты, уточняют «Невские новости».