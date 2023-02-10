10 февраля 2023

Число погибших от землетрясения в Турции превысило 20 тысяч

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От разрушений в Турции погибли 20 000 человек Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 213 человек, количество пострадавших превысило отметку в 70 тысяч. Об этом сообщили власти Турции.

«Число погибших в результате землетрясения в Турции составило 20 213 человек. Ранено 80 012», — передает турецкая телекомпания CNN Turk.

Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало самым мощным за последние 80 лет, его магнитуда составила 7,4. Толчки ощущались в 16 странах мира. Среди жертв есть и граждане Российской Федерации. Так, в пятницу спасатели в городе Хатае под завалами нашли погибшую россиянку с ребенком.

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Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 213 человек, количество пострадавших превысило отметку в 70 тысяч. Об этом сообщили власти Турции. «Число погибших в результате землетрясения в Турции составило 20 213 человек. Ранено 80 012», — передает турецкая телекомпания CNN Turk. Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало самым мощным за последние 80 лет, его магнитуда составила 7,4. Толчки ощущались в 16 странах мира. Среди жертв есть и граждане Российской Федерации. Так, в пятницу спасатели в городе Хатае под завалами нашли погибшую россиянку с ребенком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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