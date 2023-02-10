Число погибших от землетрясения в Турции превысило 20 тысяч

От разрушений в Турции погибли 20 000 человек
новость из сюжетаВ Турции прошли мощные землетрясения
Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 213 человек, количество пострадавших превысило отметку в 70 тысяч. Об этом сообщили власти Турции.
«Число погибших в результате землетрясения в Турции составило 20 213 человек. Ранено 80 012», — передает турецкая телекомпания
Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало самым мощным за последние 80 лет, его магнитуда составила 7,4. Толчки ощущались в 16 странах мира. Среди жертв есть и граждане Российской Федерации. Так, в пятницу спасатели в городе Хатае под завалами нашли погибшую россиянку с ребенком.
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