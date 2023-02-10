Число погибших от землетрясения в Турции превысило 20 тысяч

10 февраля 2023 в 23:47 Размер текста - 17 +

От разрушений в Турции погибли 20 000 человек Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета В Турции прошли мощные землетрясения Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 213 человек, количество пострадавших превысило отметку в 70 тысяч. Об этом сообщили власти Турции. «Число погибших в результате землетрясения в Турции составило 20 213 человек. Ранено 80 012», — передает турецкая телекомпания CNN Turk . Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало самым мощным за последние 80 лет, его магнитуда составила 7,4. Толчки ощущались в 16 странах мира. Среди жертв есть и граждане Российской Федерации. Так, в пятницу спасатели в городе Хатае под завалами нашли погибшую россиянку с ребенком.

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 213 человек, количество пострадавших превысило отметку в 70 тысяч. Об этом сообщили власти Турции. «Число погибших в результате землетрясения в Турции составило 20 213 человек. Ранено 80 012», — передает турецкая телекомпания CNN Turk. Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. Оно стало самым мощным за последние 80 лет, его магнитуда составила 7,4. Толчки ощущались в 16 странах мира. Среди жертв есть и граждане Российской Федерации. Так, в пятницу спасатели в городе Хатае под завалами нашли погибшую россиянку с ребенком.