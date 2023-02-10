С 1 марта россияне смогут сэкономить на услугах ЖКХ

В России отменят плату за вывоз мусора, если жильцов не было дома

11 февраля 2023 в 09:39 Размер текста - 17 +

Россияне смогут сэкономить на счетах за ЖКУ с 1 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За вывоз мусора можно будет не платить, если жильцов не было дома более пяти дней. Соответствующие изменения появятся в правилах оказания жилищно-коммунальных услуг с 1 марта. «За перерасчетом нужно идти в управляющую компанию, писать там заявление, прикладывая к нему документы, которые явно свидетельствуют о том, что вы долго не мусорили, то есть вас не было дома», — передает «Парламентская газета». Документами, доказывающими ваше отсутствие, могут стать командировочные документы, железнодорожные или авиабилеты, туристические путевки. Сделать такой перерасчет можно в течение тридцати дней по возвращении. С 1 марта для части россиян коммунальные платежи врастут. Расходы на общедомовые нужды будут распределяться по новым правилам: методом аналогов. Если в доме нет счетчика, который фиксирует реальное потребление, то управляющие компании могут использовать нормативы, рассчитанные в аналогичных по конструкции домах.

За вывоз мусора можно будет не платить, если жильцов не было дома более пяти дней. Соответствующие изменения появятся в правилах оказания жилищно-коммунальных услуг с 1 марта. «За перерасчетом нужно идти в управляющую компанию, писать там заявление, прикладывая к нему документы, которые явно свидетельствуют о том, что вы долго не мусорили, то есть вас не было дома», — передает «Парламентская газета». Документами, доказывающими ваше отсутствие, могут стать командировочные документы, железнодорожные или авиабилеты, туристические путевки. Сделать такой перерасчет можно в течение тридцати дней по возвращении. С 1 марта для части россиян коммунальные платежи врастут. Расходы на общедомовые нужды будут распределяться по новым правилам: методом аналогов. Если в доме нет счетчика, который фиксирует реальное потребление, то управляющие компании могут использовать нормативы, рассчитанные в аналогичных по конструкции домах.