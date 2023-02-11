В МИД РФ оценили роль Вашингтона в будущих переговорах России и Украины

Замглавы МИД РФ Вершинин: вероятность переговоров по Украине при Байдене мала

11 февраля 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Вопрос начала переговоров Киева с Москвой решают в Вашингтоне, рассказали в МИД РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры Москвы и Киева вряд ли состоятся при президенте США Джо Байдене. С таким мнением выступил замглавы МИД России Сергей Вершинин. Об этом свидетельствует то, что переговорный процесс уже начинался несколько раз, но был прерван. «Уже были переговоры. Вы помните Минск, вы помните Стамбул. И вы помните, что они были прерваны украинской стороной, но решения-то принимаются не в Киеве», — заявил Сергей Вершинин изданию «Звезда». Он отметил, что вероятность переговоров зависит только от мудрости Байдена и его администрации. Постпред России при ООН Василий Небензя называл условия, на которых могут состояться переговоры с Украиной. Речь идет об учете интересов России, а также ситуации «на земле», сообщает «Царьград». Он отметил, что киевский режим не заинтересован в том, чтобы конфликт был урегулирован.

Переговоры Москвы и Киева вряд ли состоятся при президенте США Джо Байдене. С таким мнением выступил замглавы МИД России Сергей Вершинин. Об этом свидетельствует то, что переговорный процесс уже начинался несколько раз, но был прерван. «Уже были переговоры. Вы помните Минск, вы помните Стамбул. И вы помните, что они были прерваны украинской стороной, но решения-то принимаются не в Киеве», — заявил Сергей Вершинин изданию «Звезда». Он отметил, что вероятность переговоров зависит только от мудрости Байдена и его администрации. Постпред России при ООН Василий Небензя называл условия, на которых могут состояться переговоры с Украиной. Речь идет об учете интересов России, а также ситуации «на земле», сообщает «Царьград». Он отметил, что киевский режим не заинтересован в том, чтобы конфликт был урегулирован.