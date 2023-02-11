Вучич заявил, что Сербия уступит давлению Запада и введет санкции против России

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Сербия находится под давлением Запада, заявил Александар Вучич Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Из-за давления Запада Сербия в скором времени рассмотрит вариант введения санкций против России. Об этом заявил лидер Сербии Александар Вучич.

«Сербии придется ввести санкции против России из-за сильного давления Запада. Момент, когда Белград будет вынужден сделать это, скоро наступит», — заявил Вучич, его слова приводит газета argumenti.ru.

Ранее Вучич рассказал, что Сербия находится в сложном положении между антироссийской политикой стран Запада и Россией. Он отмечал, что страна не готова поддержать санкции против РФ.

Россия является партнером Сербии в ряде вопросов. Так, 12 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия выступает за обеспечение и сохранение прав сербов в Косово.

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Из-за давления Запада Сербия в скором времени рассмотрит вариант введения санкций против России. Об этом заявил лидер Сербии Александар Вучич. «Сербии придется ввести санкции против России из-за сильного давления Запада. Момент, когда Белград будет вынужден сделать это, скоро наступит», — заявил Вучич, его слова приводит газета argumenti.ru. Ранее Вучич рассказал, что Сербия находится в сложном положении между антироссийской политикой стран Запада и Россией. Он отмечал, что страна не готова поддержать санкции против РФ. Россия является партнером Сербии в ряде вопросов. Так, 12 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия выступает за обеспечение и сохранение прав сербов в Косово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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