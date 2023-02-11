Вучич заявил, что Сербия уступит давлению Запада и введет санкции против России

Из-за давления Запада Сербия в скором времени рассмотрит вариант введения санкций против России. Об этом заявил лидер Сербии Александар Вучич.
«Сербии придется ввести санкции против России из-за сильного давления Запада. Момент, когда Белград будет вынужден сделать это, скоро наступит», — заявил Вучич, его слова приводит газета argumenti.ru.
Ранее Вучич рассказал, что Сербия находится в сложном положении между антироссийской политикой стран Запада и Россией. Он отмечал, что страна не готова поддержать санкции против РФ.
Россия является партнером Сербии в ряде вопросов. Так, 12 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия выступает за обеспечение и сохранение прав сербов в Косово.
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