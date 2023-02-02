Вучич пообещал хранить верность России как можно дольше

Вучич: Сербия постарается не вводить санкции против России

03 февраля 2023 в 00:43 Размер текста - 17 +

Александр Вучич и парламент Сербии обсудили вопрос введения санкций против РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сербия не планирует в ближайшее время вводить санкции против России. При этом точный срок президент страны Александр Вучич во время специального заседания парламента назвать не смог, сказав, что власти будут держаться «как можно дольше». «Пока можем выдерживать без санкций [против РФ], думаю, что будет честно выдержать без санкций. Не знаю до каких пор сможем, но как видите мое „не знаю“ стоит намного больше, чем чье-то большое „да“ в избирательной кампании», — приводит слова Вучича РИА Новости. Сербский лидер добавил, борьба по вопросу о санкциях идет уже около года. Глава государства отметил, что стране дорого обходится отказ от ввода ограничений в отношении РФ, но это вопрос позиции и репутации. Заместитель председателя «Партии свободы и справедливости» Мариника Тепич во время выступления призвала Вучича ввести минимум один пакет санкций против отдельных россиян. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна также не станет помогать Киеву. Страну также заставили выбирать между изоляцией и согласием на вступление Косова в ООН. Политолог Гайич предрек зависимость Сербии и ее существование на политической арене от успешного завершения Россией спецоперации на Украине.

Сербия не планирует в ближайшее время вводить санкции против России. При этом точный срок президент страны Александр Вучич во время специального заседания парламента назвать не смог, сказав, что власти будут держаться «как можно дольше». «Пока можем выдерживать без санкций [против РФ], думаю, что будет честно выдержать без санкций. Не знаю до каких пор сможем, но как видите мое „не знаю“ стоит намного больше, чем чье-то большое „да“ в избирательной кампании», — приводит слова Вучича РИА Новости. Сербский лидер добавил, борьба по вопросу о санкциях идет уже около года. Глава государства отметил, что стране дорого обходится отказ от ввода ограничений в отношении РФ, но это вопрос позиции и репутации. Заместитель председателя «Партии свободы и справедливости» Мариника Тепич во время выступления призвала Вучича ввести минимум один пакет санкций против отдельных россиян. Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна также не станет помогать Киеву. Страну также заставили выбирать между изоляцией и согласием на вступление Косова в ООН. Политолог Гайич предрек зависимость Сербии и ее существование на политической арене от успешного завершения Россией спецоперации на Украине.