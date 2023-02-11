Психолог раскрыл причину одиночества привлекательных женщин

Психолог Долгов: красивые женщины одиноки, потому что мужчины боятся с ними заговорить

12 февраля 2023 в 07:23 Размер текста - 17 +

Многие женщины до сих пор убеждены в том, что мужчина должен делать первый шаг, заявил Денис Долгов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Причина того, что привлекательные женщины одиноки, заключается в том, что мужчины боятся с ними заговорить. Об этом заявил кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. «Мужчины, зачастую, существа крайне неуверенные в себе. Они зачастую избегают оказывать прямые знаки внимания ослепительным красавицам, предполагая, что там у них нет никаких шансов. А с теми, кто по их мнению, попроще ведет себя, [шансы есть]», — написал Денис Долгов в своем telegram-канале . По словам эксперта, мужчины куда больше внимания уделяют женщинам с «более скромными внешними данными». При этом Долгов отметил, что когда предлагаешь сделать девушкам первый шаг, они удивляются. Многие по-прежнему находятся в плену стереотипа о том, что инициативу должен проявлять мужчина. Ранее психолог Екатерина Горькова рассказала о причинах одиночества у женщин. По ее словам, проблемы связаны с низкой самооценкой или завышенной планкой при выборе партнера.

Причина того, что привлекательные женщины одиноки, заключается в том, что мужчины боятся с ними заговорить. Об этом заявил кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов. «Мужчины, зачастую, существа крайне неуверенные в себе. Они зачастую избегают оказывать прямые знаки внимания ослепительным красавицам, предполагая, что там у них нет никаких шансов. А с теми, кто по их мнению, попроще ведет себя, [шансы есть]», — написал Денис Долгов в своем telegram-канале. По словам эксперта, мужчины куда больше внимания уделяют женщинам с «более скромными внешними данными». При этом Долгов отметил, что когда предлагаешь сделать девушкам первый шаг, они удивляются. Многие по-прежнему находятся в плену стереотипа о том, что инициативу должен проявлять мужчина. Ранее психолог Екатерина Горькова рассказала о причинах одиночества у женщин. По ее словам, проблемы связаны с низкой самооценкой или завышенной планкой при выборе партнера.