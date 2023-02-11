Российский разведчик: ВСУ начали использовать новые мины в зоне СВО 12 февраля 2023 в 10:46 Размер текста - 17 + Разведчик подчеркнул, что ожидается проверка саперами новых мин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали закладывать новые виды мин на Донбассе. Об этом заявил разведчик Западного военного округа. «Какие-то новые [мины разбрасывают], мы таких раньше не видели, люди, которые здесь уже достаточно долго таких не наблюдали. Ждем, пока саперы посмотрят», — рассказал разведчик, выполняющий ряд задач на кременском участке фронта. Его слова приводит РИА Новости. По словам собеседника, украинские солдаты разбрасывают мины при помощи кассетных боеприпасов. Ранее глава администрации Херсонской области Юрий Барбашов рассказал, что в Снигиревском районе области на украинских минах подорвались дети. Он отметил, что ВСУ закладывают мины на проселочных дорогах. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Неоднократно сообщалось, что в ходе конфликта с РФ украинские солдаты использовали запрещенные мины «Лепесток». Об этом также заявляли и правозащитники из организации Human Rights Watch (HRW). Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали закладывать новые виды мин на Донбассе. Об этом заявил разведчик Западного военного округа. «Какие-то новые [мины разбрасывают], мы таких раньше не видели, люди, которые здесь уже достаточно долго таких не наблюдали. Ждем, пока саперы посмотрят», — рассказал разведчик, выполняющий ряд задач на кременском участке фронта. Его слова приводит РИА Новости. По словам собеседника, украинские солдаты разбрасывают мины при помощи кассетных боеприпасов. Ранее глава администрации Херсонской области Юрий Барбашов рассказал, что в Снигиревском районе области на украинских минах подорвались дети. Он отметил, что ВСУ закладывают мины на проселочных дорогах. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Неоднократно сообщалось, что в ходе конфликта с РФ украинские солдаты использовали запрещенные мины «Лепесток». Об этом также заявляли и правозащитники из организации Human Rights Watch (HRW). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям