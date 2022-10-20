МИД РФ предупредил о минировании дорог ВСУ

Дипломат Воронцов: украинские военные целенаправленно минируют дороги между населенными пунктами

21 октября 2022 в 01:50 Размер текста - 17 +

ВСУ минируют дороги между населенными пунктами, территории вокруг жилых домов, медицинских и образовательных учреждений Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные силы Украины специально минируют дороги, подвергая опасности местных жителей. Об этом предупредил заместитель главы российской делегации Константин Воронцов. «Украинские бойцы целенаправленно минируют обочины дорог между населенными пунктами, тропы, мосты, плотины, территории вокруг жилых домов, […]», — сказал Воронцов, передает РИА Новости. По его словам, ВСУ часто используют мины «Лепесток», которые запрещены международной конвенцией. Он отметил, что на это почему-то никто не обращает внимания. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгородском районе в руках у ребенка взорвалось устройство, похожее на дрон, который используют ВСУ. Девятилетнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии в детскую больницу.

Военные силы Украины специально минируют дороги, подвергая опасности местных жителей. Об этом предупредил заместитель главы российской делегации Константин Воронцов. «Украинские бойцы целенаправленно минируют обочины дорог между населенными пунктами, тропы, мосты, плотины, территории вокруг жилых домов, […]», — сказал Воронцов, передает РИА Новости. По его словам, ВСУ часто используют мины «Лепесток», которые запрещены международной конвенцией. Он отметил, что на это почему-то никто не обращает внимания. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгородском районе в руках у ребенка взорвалось устройство, похожее на дрон, который используют ВСУ. Девятилетнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии в детскую больницу.