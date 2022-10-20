МИД РФ предупредил о минировании дорог ВСУ

Военные силы Украины специально минируют дороги, подвергая опасности местных жителей. Об этом предупредил заместитель главы российской делегации Константин Воронцов.
«Украинские бойцы целенаправленно минируют обочины дорог между населенными пунктами, тропы, мосты, плотины, территории вокруг жилых домов, […]», — сказал Воронцов, передает РИА Новости. По его словам, ВСУ часто используют мины «Лепесток», которые запрещены международной конвенцией. Он отметил, что на это почему-то никто не обращает внимания.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгородском районе в руках у ребенка взорвалось устройство, похожее на дрон, который используют ВСУ. Девятилетнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии в детскую больницу.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
Военные силы Украины специально минируют дороги, подвергая опасности местных жителей. Об этом предупредил заместитель главы российской делегации Константин Воронцов. «Украинские бойцы целенаправленно минируют обочины дорог между населенными пунктами, тропы, мосты, плотины, территории вокруг жилых домов, […]», — сказал Воронцов, передает РИА Новости. По его словам, ВСУ часто используют мины «Лепесток», которые запрещены международной конвенцией. Он отметил, что на это почему-то никто не обращает внимания. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Белгородском районе в руках у ребенка взорвалось устройство, похожее на дрон, который используют ВСУ. Девятилетнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии в детскую больницу.