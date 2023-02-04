04 февраля 2023

В Херсонской области дети подорвались на минах ВСУ

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Дети подорвались на мине, оставленной украинскими военными в Херсонской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Снигиревском районе Херсонской области на мине подорвались дети. Об этом рассказал глава российской администрации территории Юрий Барбашов.

«Проселочные дороги заминированы. Люди, которые пытаются по ним проехать к своим селам, подрываются. Недавно был подрыв — пострадали дети, пострадала семья. Это значит, что передвигаться по таким дорогам просто опасно», — пояснил глава Снигиревского района журналистам РИА Новости. По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие проводили беспорядочное минирование территории в период нахождения там линии разграничения.

ВСУ неоднократно применяли запрещенные противопехотные мины в зоне СВО. Об этом сообщало издание Human Rights Watch. Там отметили, что такие действия приводят к неоправданной гибели мирных жителей. Так, в конце января боевая машина пехоты украинской армии подорвалась на мине, предназначенной для российских военнослужащих.

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В Снигиревском районе Херсонской области на мине подорвались дети. Об этом рассказал глава российской администрации территории Юрий Барбашов. «Проселочные дороги заминированы. Люди, которые пытаются по ним проехать к своим селам, подрываются. Недавно был подрыв — пострадали дети, пострадала семья. Это значит, что передвигаться по таким дорогам просто опасно», — пояснил глава Снигиревского района журналистам РИА Новости. По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие проводили беспорядочное минирование территории в период нахождения там линии разграничения. ВСУ неоднократно применяли запрещенные противопехотные мины в зоне СВО. Об этом сообщало издание Human Rights Watch. Там отметили, что такие действия приводят к неоправданной гибели мирных жителей. Так, в конце января боевая машина пехоты украинской армии подорвалась на мине, предназначенной для российских военнослужащих.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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