В Херсонской области дети подорвались на минах ВСУ

В Снигиревском районе Херсонской области на мине подорвались дети. Об этом рассказал глава российской администрации территории Юрий Барбашов.
«Проселочные дороги заминированы. Люди, которые пытаются по ним проехать к своим селам, подрываются. Недавно был подрыв — пострадали дети, пострадала семья. Это значит, что передвигаться по таким дорогам просто опасно», — пояснил глава Снигиревского района журналистам РИА Новости. По словам собеседника агентства, украинские военнослужащие проводили беспорядочное минирование территории в период нахождения там линии разграничения.
ВСУ неоднократно применяли запрещенные противопехотные мины в зоне СВО. Об этом сообщало издание Human Rights Watch. Там отметили, что такие действия приводят к неоправданной гибели мирных жителей. Так, в конце января боевая машина пехоты украинской армии подорвалась на мине, предназначенной для российских военнослужащих.
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