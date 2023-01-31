ВСУ уличили в использовании запрещенных мин в Изюме

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно применяли запрещенные противопехотные мины, в зоне СВО. Об этом сообщает Human Rights Watch (HRW).
«Похоже, что украинские военные разбрасывали наземные мины в районе Изюма на довольно большой площади, что привело к жертвам среди гражданского населения и представляет для мирных граждан постоянную опасность», — говорится в сообщении на официальном сайте организации. По представленным данным, жертвами этого типа боеприпасов стали 11 человек.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливали Белгородскую область запрещенными минами «Лепесток». С 24 февраля 2022 года Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ. В поселке Щетиновка Белгородского района 14-летний подросток подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно применяли запрещенные противопехотные мины, в зоне СВО. Об этом сообщает Human Rights Watch (HRW). «Похоже, что украинские военные разбрасывали наземные мины в районе Изюма на довольно большой площади, что привело к жертвам среди гражданского населения и представляет для мирных граждан постоянную опасность», — говорится в сообщении на официальном сайте организации. По представленным данным, жертвами этого типа боеприпасов стали 11 человек. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливали Белгородскую область запрещенными минами «Лепесток». С 24 февраля 2022 года Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ. В поселке Щетиновка Белгородского района 14-летний подросток подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.