31 января 2023

ВСУ уличили в использовании запрещенных мин в Изюме

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Human Rights Watch зафиксировала многочисленные факты применения ВСУ запрещенных мин в ходе СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно применяли запрещенные противопехотные мины, в зоне СВО. Об этом сообщает Human Rights Watch (HRW).

«Похоже, что украинские военные разбрасывали наземные мины в районе Изюма на довольно большой площади, что привело к жертвам среди гражданского населения и представляет для мирных граждан постоянную опасность», — говорится в сообщении на официальном сайте организации. По представленным данным, жертвами этого типа боеприпасов стали 11 человек.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливали Белгородскую область запрещенными минами «Лепесток». С 24 февраля 2022 года Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ. В поселке Щетиновка Белгородского района 14-летний подросток подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно применяли запрещенные противопехотные мины, в зоне СВО. Об этом сообщает Human Rights Watch (HRW). «Похоже, что украинские военные разбрасывали наземные мины в районе Изюма на довольно большой площади, что привело к жертвам среди гражданского населения и представляет для мирных граждан постоянную опасность», — говорится в сообщении на официальном сайте организации. По представленным данным, жертвами этого типа боеприпасов стали 11 человек. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливали Белгородскую область запрещенными минами «Лепесток». С 24 февраля 2022 года Россия проводит на территории Украины спецоперацию. Ее цель — защита мирного населения Донбасса от ВСУ. В поселке Щетиновка Белгородского района 14-летний подросток подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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