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В Кургане отключили воду в больнице из-за аварии

© Служба новостей «URA.RU»
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Без холодной воды в Кургане остались несколько домов и больница Фото:

Из-за аварии на сетях водопровода в Кургане без холодной воды остались больница по ул. Смирнова, 7 и несколько домов в частном секторе. На месте работает бригада, об этом сообщили в компании «Водный Союз».

«В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: ул. Горяева, 161 холодного водоснабжения нет в частном секторе от ул. Лермонтова до ул. Зеленая, от ул. Горяева до ул. Чкалова, по улице Луначарского, 100 и 102, а также в домах №105 и №107 по улице Калинина. Холодной воды также нет в больнице по ул. Смирнова, 7», — передают в ресурсоснабжающей организации.

В компании уточнили, что подвоз воды для жителей и сотрудников больницы организован на Галкинской, 37. Ресурс будет восстановлен после окончания ремонтных работ. Точное время в «Водном Союзе» не назвали.

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Из-за аварии на сетях водопровода в Кургане без холодной воды остались больница по ул. Смирнова, 7 и несколько домов в частном секторе. На месте работает бригада, об этом сообщили в компании «Водный Союз». «В связи с аварией на сетях водопровода по адресу: ул. Горяева, 161 холодного водоснабжения нет в частном секторе от ул. Лермонтова до ул. Зеленая, от ул. Горяева до ул. Чкалова, по улице Луначарского, 100 и 102, а также в домах №105 и №107 по улице Калинина. Холодной воды также нет в больнице по ул. Смирнова, 7», — передают в ресурсоснабжающей организации. В компании уточнили, что подвоз воды для жителей и сотрудников больницы организован на Галкинской, 37. Ресурс будет восстановлен после окончания ремонтных работ. Точное время в «Водном Союзе» не назвали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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