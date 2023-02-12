Журналист Хитченс: откладывание переговоров РФ и Украины увеличивает риск Армагеддона

РФ и Украина должны немедленно прийти к переговорам, заявил Питер Хитченс Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Откладывание мирных переговоров России и Украины лишь приближает мир к Армагеддону. Об этом заявил британский журналист Питер Хитченс.

«Чем дольше мы его (переговорный процесс) откладываем, тем выше риск Армагеддона и тем труднее будет сделка», — написал Питер Хитченс для Daily Mail . Он также добавил, что сейчас самое время конфликтующим сторонам прийти к дипломатическому решению конфликта.

Хитченс ранее заявлял, что поставки западных танков Украине способны превратить Европу в «радиоактивное кладбище». По его словам, хоть результаты использования ВСУ техники неизвестны, существует реальная возможность того, что Запад окунет европейские территории в последствия ядерной катастрофы.

После начала спецоперации Россия неоднократно заявляла о готовности урегулировать конфликт путем переговоров. Однако замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, переговорный процесс вряд ли состоится, пока на посту президента США находится Джо Байден. По его словам, на это указывает тот факт, что переговоры уже начинались, но были прерваны.