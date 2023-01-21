21 января 2023

DM: поставки танков Украине превратят Европу в радиоактивное кладбище

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Сгоревшие сельские дома. Мыркайское, пожарище, пепелище, чп, сгоревший автомобиль
Поставки ВСУ современных танков оставят от Европы радиоактивную пустошь Фото:
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Организация поставок современных танков Вооруженным силам Украины (ВСУ) способна превратить Европу в радиоактивное кладбище. Такое мнение выразило английский журналист и писатель Питер Хитченс.

«Со стороны Запада поставлять Украине современные танки — акт величайшей глупости. Это может превратить Европу в радиоактивное кладбище», — заявил Хитченс в своей статье для Daily Mail.

Недавно Бундесвер посчитал количество танков Leopard 2, которые Германия будет в состоянии отправить на Украину. Согласно данным отчета ведомства, всего немецкий ВПК имеет 312 танков данной модели, однако поставить Киеву сможет лишь 19. Также сообщается, что глава Пентагона Ллойд Остин все еще не добился успехов в переговорах с Германией об организации поставок современных танков ВСУ.

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Организация поставок современных танков Вооруженным силам Украины (ВСУ) способна превратить Европу в радиоактивное кладбище. Такое мнение выразило английский журналист и писатель Питер Хитченс. «Со стороны Запада поставлять Украине современные танки — акт величайшей глупости. Это может превратить Европу в радиоактивное кладбище», — заявил Хитченс в своей статье для Daily Mail. Недавно Бундесвер посчитал количество танков Leopard 2, которые Германия будет в состоянии отправить на Украину. Согласно данным отчета ведомства, всего немецкий ВПК имеет 312 танков данной модели, однако поставить Киеву сможет лишь 19. Также сообщается, что глава Пентагона Ллойд Остин все еще не добился успехов в переговорах с Германией об организации поставок современных танков ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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