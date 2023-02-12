GT: на востоке Китая обнаружен НЛО

12 февраля 2023 в 18:36 Размер текста - 17 +

НЛО обнаружили в водах недалеко от Жичжао Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На востоке Китая зафиксировали неопознанный летающий объект, его готовятся сбить. Об этом сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на представителей морских властей. «Местные морские власти восточно-китайской провинции Шаньдун объявили в воскресенье, что они заметили неопознанный летающий объект. Это произошло в водах недалеко от прибрежного города Жичжао в провинции», — сообщает китайское издание Global Times в Twitter. НЛО готовятся сбить, сообщили власти. Рыбакам напомнили, что им лучше быть в безопасном месте.

На востоке Китая зафиксировали неопознанный летающий объект, его готовятся сбить. Об этом сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на представителей морских властей. «Местные морские власти восточно-китайской провинции Шаньдун объявили в воскресенье, что они заметили неопознанный летающий объект. Это произошло в водах недалеко от прибрежного города Жичжао в провинции», — сообщает китайское издание Global Times в Twitter. НЛО готовятся сбить, сообщили власти. Рыбакам напомнили, что им лучше быть в безопасном месте.