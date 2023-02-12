GT: на востоке Китая обнаружен НЛО

НЛО обнаружили в водах недалеко от Жичжао
На востоке Китая зафиксировали неопознанный летающий объект, его готовятся сбить. Об этом сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на представителей морских властей.
«Местные морские власти восточно-китайской провинции Шаньдун объявили в воскресенье, что они заметили неопознанный летающий объект. Это произошло в водах недалеко от прибрежного города Жичжао в провинции», — сообщает китайское издание Global Times в Twitter.
НЛО готовятся сбить, сообщили власти. Рыбакам напомнили, что им лучше быть в безопасном месте.
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