GT: на востоке Китая обнаружен НЛО

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Солнечное затмение. Планетарий. Челябинск., солнце, бинокль, планетарий, затмение, солнечное затмение, телескоп
НЛО обнаружили в водах недалеко от Жичжао Фото:

На востоке Китая зафиксировали неопознанный летающий объект, его готовятся сбить. Об этом сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на представителей морских властей.

«Местные морские власти восточно-китайской провинции Шаньдун объявили в воскресенье, что они заметили неопознанный летающий объект. Это произошло в водах недалеко от прибрежного города Жичжао в провинции», — сообщает китайское издание Global Times в Twitter.

НЛО готовятся сбить, сообщили власти. Рыбакам напомнили, что им лучше быть в безопасном месте.

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На востоке Китая зафиксировали неопознанный летающий объект, его готовятся сбить. Об этом сообщает китайское издание Global Times со ссылкой на представителей морских властей. «Местные морские власти восточно-китайской провинции Шаньдун объявили в воскресенье, что они заметили неопознанный летающий объект. Это произошло в водах недалеко от прибрежного города Жичжао в провинции», — сообщает китайское издание Global Times в Twitter. НЛО готовятся сбить, сообщили власти. Рыбакам напомнили, что им лучше быть в безопасном месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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