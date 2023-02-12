12 февраля 2023
11 февраля 2023

Свердловчанка с двумя детьми в машине не уступила дорогу и устроила ДТП. Фото

Свердловчанка с двумя детьми в машине устроила ДТП, не уступив дорогу
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС ГИБДД. Москва, гаи, зима, сирена, дпс зима, гибдд, дпс
Владелица Ford Focus выезжала на главную и не уступила дорогу Фото:

На четвертом километре дороги в обход села Туринская Слобода (Свердловская область) произошло ДТП. Ford Focus под управлением 32-летней свердловчанки, где также находились двое детей, врезался в SsangYung Actyo, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.

«Установлено, что автомобилем Ford Focus управляла 32- летняя местная жительница имеющая стаж вождения три года. Она пояснила автоинспекторам, что при выезде на главную дорогу ее ослепило солнце, из-за чего она не заметила двигающийся слева по главной автодороге автомобиль», — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадали 11- летний мальчик и 6-летняя девочка, с различными травмами их доставили в больницу. У девочки были ушибы, ее отпустили домой, у мальчика диагностировали перелом кисти. Дети ехали на заднем сидении, оба были пристегнуты ремнями безопасности, именно поэтому серьезно не пострадали, добавляют инспекторы. Обстоятельства аварии продолжают выяснять.

Ford Fopcus выезжал со второстепенной дороги и не уступил другой иномарке, ехавшей по главной
Фото:
В результате аварии травмы получили двое детей, но так как оба были пристегнуты, то отделались легко
Фото:

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На четвертом километре дороги в обход села Туринская Слобода (Свердловская область) произошло ДТП. Ford Focus под управлением 32-летней свердловчанки, где также находились двое детей, врезался в SsangYung Actyo, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «Установлено, что автомобилем Ford Focus управляла 32- летняя местная жительница имеющая стаж вождения три года. Она пояснила автоинспекторам, что при выезде на главную дорогу ее ослепило солнце, из-за чего она не заметила двигающийся слева по главной автодороге автомобиль», — рассказали в Госавтоинспекции. В результате аварии пострадали 11- летний мальчик и 6-летняя девочка, с различными травмами их доставили в больницу. У девочки были ушибы, ее отпустили домой, у мальчика диагностировали перелом кисти. Дети ехали на заднем сидении, оба были пристегнуты ремнями безопасности, именно поэтому серьезно не пострадали, добавляют инспекторы. Обстоятельства аварии продолжают выяснять.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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