Свердловчанка с двумя детьми в машине устроила ДТП, не уступив дорогу

Владелица Ford Focus выезжала на главную и не уступила дорогу Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

На четвертом километре дороги в обход села Туринская Слобода (Свердловская область) произошло ДТП. Ford Focus под управлением 32-летней свердловчанки, где также находились двое детей, врезался в SsangYung Actyo, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.

«Установлено, что автомобилем Ford Focus управляла 32- летняя местная жительница имеющая стаж вождения три года. Она пояснила автоинспекторам, что при выезде на главную дорогу ее ослепило солнце, из-за чего она не заметила двигающийся слева по главной автодороге автомобиль», — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадали 11- летний мальчик и 6-летняя девочка, с различными травмами их доставили в больницу. У девочки были ушибы, ее отпустили домой, у мальчика диагностировали перелом кисти. Дети ехали на заднем сидении, оба были пристегнуты ремнями безопасности, именно поэтому серьезно не пострадали, добавляют инспекторы. Обстоятельства аварии продолжают выяснять.

Ford Fopcus выезжал со второстепенной дороги и не уступил другой иномарке, ехавшей по главной Фото: ГИБДД по Свердловской области