В Тюменской области ищут тело утонувшего тракториста

13 февраля 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Спасатели обследовали почти два квадратных километра в ледяной воде, но тело мужчины не нашли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Трактор вместе с водителем провалился под лед в районе деревни Медведчикова (Тобольский район Тюменской области), однако тело мужчины найти не удалось. Об этом в своем telegram-канале сообщает Тюменская областная служба экстренного реагирования. «В районе деревни Медведчикова на реке Иртыш под лед провалился трактор и мужчина 1983 года рождения. 11 февраля спасатели обследовали место происшествия, 12 февраля провели водолазные спуски в особо сложных условиях. Был обследован участок акватории площадью около 1900 квадратных метров. Тело не обнаружено», — сообщает ТОСЭР в своем telegram-канале. Для поиска мужчины спасатели спускались на глубину до восьми метров. Температура воды в это время составляла -16 градусов. Поисковые работы будут продолжены по согласованию с правоохранительными органами.

Трактор вместе с водителем провалился под лед в районе деревни Медведчикова (Тобольский район Тюменской области), однако тело мужчины найти не удалось. Об этом в своем telegram-канале сообщает Тюменская областная служба экстренного реагирования. «В районе деревни Медведчикова на реке Иртыш под лед провалился трактор и мужчина 1983 года рождения. 11 февраля спасатели обследовали место происшествия, 12 февраля провели водолазные спуски в особо сложных условиях. Был обследован участок акватории площадью около 1900 квадратных метров. Тело не обнаружено», — сообщает ТОСЭР в своем telegram-канале. Для поиска мужчины спасатели спускались на глубину до восьми метров. Температура воды в это время составляла -16 градусов. Поисковые работы будут продолжены по согласованию с правоохранительными органами.