12 февраля 2023
11 февраля 2023
10 февраля 2023

В Тюменской области ищут тело утонувшего тракториста

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по спасению утопающих. Челябинск, мчс, зима, лед, учения, озеро, спасатели, водохранилище, утопающий, мороз, спасение утопающего
Спасатели обследовали почти два квадратных километра в ледяной воде, но тело мужчины не нашли Фото:

Трактор вместе с водителем провалился под лед в районе деревни Медведчикова (Тобольский район Тюменской области), однако тело мужчины найти не удалось. Об этом в своем telegram-канале сообщает Тюменская областная служба экстренного реагирования.

«В районе деревни Медведчикова на реке Иртыш под лед провалился трактор и мужчина 1983 года рождения. 11 февраля спасатели обследовали место происшествия, 12 февраля провели водолазные спуски в особо сложных условиях. Был обследован участок акватории площадью около 1900 квадратных метров. Тело не обнаружено», — сообщает ТОСЭР в своем telegram-канале.

Для поиска мужчины спасатели спускались на глубину до восьми метров. Температура воды в это время составляла -16 градусов. Поисковые работы будут продолжены по согласованию с правоохранительными органами.

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Трактор вместе с водителем провалился под лед в районе деревни Медведчикова (Тобольский район Тюменской области), однако тело мужчины найти не удалось. Об этом в своем telegram-канале сообщает Тюменская областная служба экстренного реагирования. «В районе деревни Медведчикова на реке Иртыш под лед провалился трактор и мужчина 1983 года рождения. 11 февраля спасатели обследовали место происшествия, 12 февраля провели водолазные спуски в особо сложных условиях. Был обследован участок акватории площадью около 1900 квадратных метров. Тело не обнаружено», — сообщает ТОСЭР в своем telegram-канале. Для поиска мужчины спасатели спускались на глубину до восьми метров. Температура воды в это время составляла -16 градусов. Поисковые работы будут продолжены по согласованию с правоохранительными органами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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