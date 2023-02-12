В Кургане школьников агитируют поступать в военные вузы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Кургана зовут учиться в Военную академию воздушно-космической обороны имени Маршала Жукова (г. Тверь). Об этом передает корреспондент URA.RU, который присутствовал на профориентационной акции.

«Курганским кадетам показали ролики про два военных вуза, среди которых информация о военной академии имени Маршала Жукова», — передает корреспондент агентства URA.RU. Как указано в открытых источниках, основная задача, которую ставит перед собой вуз, подготовить кадры для системы противовоздушной обороны (ПВО).

Для курганских школьников, которые состоят в кадетском движении, провели агитационную акцию «Есть такая профессия — Родину защищать». Начальник отделения подготовки граждан к военной службе курганского военкомата Сергей Лунев рассказал о том, что преимуществом учебы в военных вузах является то, что за 4-5 лет курсанты получают диплом инженера, тогда как в гражданских вузах — бакалавра. Лунев также добавил, что курсанты обучаются на военные специальности бесплатно и на полном гособеспечении (получают стипендию и заработную плату как срочники).

Сотрудник военкомата рассказал про алгоритм действий для поступления в военный вуз. «Прибыли в военкомат, написали заявление и получили перечень документов. В течении двух-трех месяцев готовите эти документы и сдаете в военный комиссариат. В апреле проходите военно-врачебную комиссию, после чего ваше личное дело направляют в училище», — пояснил Лунев. По его словам, в итоге каждый третий кандидат в курсанты поступает в вуз.

URA.RU ранее писало, что выпускников курганской автошколы ДОСААФ переманивают в воинскую часть в Челябинске. Туда зовут также и выпускников региональных вузов.

Курганцев зовут учиться в военные вузы России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сергей Лунев рассказал курганским школьникам об особенностях учебы в военных вузах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские кадеты приняли участие в профориентационной акции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU