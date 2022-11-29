Выпускники автошкол ДОСААФ и вузов Курганской области приняли решение о прохождении службы в военном обучающем центре Челябинска после общения с представителем части. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в областном военкомате.
«Сегодня мы комплектуем воинскую команду, убывающую в город Челябинск. 99% молодых людей — это юноши, прошедшие обучение по линии ДОСААФ России. Ребята, получившие категорию „С“, смогут обучиться на категорию „Е“, и также получат предложение поступить в Омский бронетанковый институт», — рассказал о встрече начальник подготовки призыва граждан на военную службу региона Алексей Белокур. В соседнюю область отправятся служить более 20 молодых курганских автоводителей.
Скаут из челябинского военного центра прибыл в курганский военкомат набрать призывников, которые имеют желание продолжить обучение по автомобильному направлению во время прохождения службы. Поскольку часть является подразделением Омской бронетанковой академии, то служащие могут написать заявление на поступление в военный вуз. При поступлении они могут иметь дополнительные льготы.
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Выпускники автошкол ДОСААФ и вузов Курганской области приняли решение о прохождении службы в военном обучающем центре Челябинска после общения с представителем части. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в областном военкомате. «Сегодня мы комплектуем воинскую команду, убывающую в город Челябинск. 99% молодых людей — это юноши, прошедшие обучение по линии ДОСААФ России. Ребята, получившие категорию „С“, смогут обучиться на категорию „Е“, и также получат предложение поступить в Омский бронетанковый институт», — рассказал о встрече начальник подготовки призыва граждан на военную службу региона Алексей Белокур. В соседнюю область отправятся служить более 20 молодых курганских автоводителей. Скаут из челябинского военного центра прибыл в курганский военкомат набрать призывников, которые имеют желание продолжить обучение по автомобильному направлению во время прохождения службы. Поскольку часть является подразделением Омской бронетанковой академии, то служащие могут написать заявление на поступление в военный вуз. При поступлении они могут иметь дополнительные льготы. Ранее URA.RU сообщало, что курганским призывникам рассказали в военкомате о смартфонах. Отправляющимся служить молодым курганцам объяснили, почему запрещено брать с собой в части мобильные телефоны с мультимедиа и выходом в интернет.