Десятки молодых курганцев отправились служить после выпуска из ДОСААФ в военную часть Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выпускники автошкол ДОСААФ и вузов Курганской области приняли решение о прохождении службы в военном обучающем центре Челябинска после общения с представителем части. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в областном военкомате.

«Сегодня мы комплектуем воинскую команду, убывающую в город Челябинск. 99% молодых людей — это юноши, прошедшие обучение по линии ДОСААФ России. Ребята, получившие категорию „С“, смогут обучиться на категорию „Е“, и также получат предложение поступить в Омский бронетанковый институт», — рассказал о встрече начальник подготовки призыва граждан на военную службу региона Алексей Белокур. В соседнюю область отправятся служить более 20 молодых курганских автоводителей.

Скаут из челябинского военного центра прибыл в курганский военкомат набрать призывников, которые имеют желание продолжить обучение по автомобильному направлению во время прохождения службы. Поскольку часть является подразделением Омской бронетанковой академии, то служащие могут написать заявление на поступление в военный вуз. При поступлении они могут иметь дополнительные льготы.

Ранее URA.RU сообщало, что курганским призывникам рассказали в военкомате о смартфонах. Отправляющимся служить молодым курганцам объяснили, почему запрещено брать с собой в части мобильные телефоны с мультимедиа и выходом в интернет.

Выпускники курганских автошкол ДОСААФ отправятся служить в военный обучающий центр Челябинска Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представитель челябинской военной части рассказал молодым курганцам о преимуществе службы в их центре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Молодые курганские водители смогут повысить свою подготовку в челябинском военном обучающем центре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU