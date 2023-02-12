12 февраля 2023
11 февраля 2023
10 февраля 2023

В Кургане полицейские нашли останки человека и пытаются понять, чьи они. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Филармония. Курган, полиция, мвд россии, наряд полиции
Полицейские просят сообщить тех, кто что-нибудь знает о погибшем (архивное фото) Фото:

В Кургане полицейские пытаются установить личность человека, чьи останки они нашли ранее. Об этом представители областного УМВД написали 13 февраля в своем telegram-канале.

«Оперуполномоченными отдела уголовного розыска УМВД России по г. Кургану устанавливается личность данного человека. Согласно оперативным данным, его могут звать Алексей», — указано в сообщении.

Сотрудники полиции обнаружили останки человека 5 августа на ул. Репина, д. 114/1. Останки принадлежат мужчине, которому было 30-40 лет. Рост мужчины был в пределах 175-184 см. К посту полицейские прикрепили изображение погибшего. Знакомых мужчины просят обращаться в отдел уголовного розыска.

Фоторобот погибшего
Фото:

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В Кургане полицейские пытаются установить личность человека, чьи останки они нашли ранее. Об этом представители областного УМВД написали 13 февраля в своем telegram-канале. «Оперуполномоченными отдела уголовного розыска УМВД России по г. Кургану устанавливается личность данного человека. Согласно оперативным данным, его могут звать Алексей», — указано в сообщении. Сотрудники полиции обнаружили останки человека 5 августа на ул. Репина, д. 114/1. Останки принадлежат мужчине, которому было 30-40 лет. Рост мужчины был в пределах 175-184 см. К посту полицейские прикрепили изображение погибшего. Знакомых мужчины просят обращаться в отдел уголовного розыска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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