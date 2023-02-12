В Кургане полицейские нашли останки человека и пытаются понять, чьи они. Фото

13 февраля 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Полицейские просят сообщить тех, кто что-нибудь знает о погибшем (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане полицейские пытаются установить личность человека, чьи останки они нашли ранее. Об этом представители областного УМВД написали 13 февраля в своем telegram-канале. «Оперуполномоченными отдела уголовного розыска УМВД России по г. Кургану устанавливается личность данного человека. Согласно оперативным данным, его могут звать Алексей», — указано в сообщении. Сотрудники полиции обнаружили останки человека 5 августа на ул. Репина, д. 114/1. Останки принадлежат мужчине, которому было 30-40 лет. Рост мужчины был в пределах 175-184 см. К посту полицейские прикрепили изображение погибшего. Знакомых мужчины просят обращаться в отдел уголовного розыска. Фоторобот погибшего Фото: telegram-канал областного УМВД

В Кургане полицейские пытаются установить личность человека, чьи останки они нашли ранее. Об этом представители областного УМВД написали 13 февраля в своем telegram-канале. «Оперуполномоченными отдела уголовного розыска УМВД России по г. Кургану устанавливается личность данного человека. Согласно оперативным данным, его могут звать Алексей», — указано в сообщении. Сотрудники полиции обнаружили останки человека 5 августа на ул. Репина, д. 114/1. Останки принадлежат мужчине, которому было 30-40 лет. Рост мужчины был в пределах 175-184 см. К посту полицейские прикрепили изображение погибшего. Знакомых мужчины просят обращаться в отдел уголовного розыска.