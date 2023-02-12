В Кургане полицейские пытаются установить личность человека, чьи останки они нашли ранее. Об этом представители областного УМВД написали 13 февраля в своем telegram-канале.
«Оперуполномоченными отдела уголовного розыска УМВД России по г. Кургану устанавливается личность данного человека. Согласно оперативным данным, его могут звать Алексей», — указано в сообщении.
Сотрудники полиции обнаружили останки человека 5 августа на ул. Репина, д. 114/1. Останки принадлежат мужчине, которому было 30-40 лет. Рост мужчины был в пределах 175-184 см. К посту полицейские прикрепили изображение погибшего. Знакомых мужчины просят обращаться в отдел уголовного розыска.
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