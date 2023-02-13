Зам Мишустина озвучил план выполнения важного задания Путина

Вице-премьер Белоусов проконтролировал работу над поручением Путина по беспилотникам
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ПМЭФ-2021, третий день. Белоусов, Разуваева. Санкт-Петербург, белоусов андрей
Андрей Белоусов поручил обеспечить безопасность в использовании отечественных беспилотников Фото:

Первый вице-премьер Андрей Белоусов встретился с производителями отечественных беспилотных авиационных систем (БАС). В ходе встречи политик дал поручения по развитию производства российских беспилотников по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

В ходе встречи политик дал ключевые поручения для работы над развитием российских БАС. «В рамках этой работы мы должны открыть небо для беспилотников с точки зрения изменения регуляторики, а также создать технические средства контроля и управления движением беспилотников», — сказал Андрей Белоусов, говорится в сообщении. Также, по его словам, нужно обеспечить российских производителей беспилотников мерами поддержки.

Вице-премьер заявил, что нужно стимулировать спрос на эксплуатацию беспилотников в отраслях экономики и сформировать госзаказ на эту технику. Кроме того, Белоусов поручил нарастить количество кадров путем создания профильного образования в сфере производства беспилотных аппаратов. Помимо этого, политик поручил создать удобную систему сертификации и обеспечить безопасность использования БАС.

Ранее Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив сообщил о том, что в скором времени правительством РФ будет создан национальный проект по беспилотным системам. По словам главы государства, цель этой инициативы заключается в обеспечении возможностей для широкого использования дронов. Также российский лидер отметил важность повышения уровня локализации производства отечественных беспилотников, передает RT.

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Первый вице-премьер Андрей Белоусов встретился с производителями отечественных беспилотных авиационных систем (БАС). В ходе встречи политик дал поручения по развитию производства российских беспилотников по указу президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте Правительства России. В ходе встречи политик дал ключевые поручения для работы над развитием российских БАС. «В рамках этой работы мы должны открыть небо для беспилотников с точки зрения изменения регуляторики, а также создать технические средства контроля и управления движением беспилотников», — сказал Андрей Белоусов, говорится в сообщении. Также, по его словам, нужно обеспечить российских производителей беспилотников мерами поддержки. Вице-премьер заявил, что нужно стимулировать спрос на эксплуатацию беспилотников в отраслях экономики и сформировать госзаказ на эту технику. Кроме того, Белоусов поручил нарастить количество кадров путем создания профильного образования в сфере производства беспилотных аппаратов. Помимо этого, политик поручил создать удобную систему сертификации и обеспечить безопасность использования БАС. Ранее Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив сообщил о том, что в скором времени правительством РФ будет создан национальный проект по беспилотным системам. По словам главы государства, цель этой инициативы заключается в обеспечении возможностей для широкого использования дронов. Также российский лидер отметил важность повышения уровня локализации производства отечественных беспилотников, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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