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09 февраля 2023

Доктор наук Токарев объяснил, почему в ЯНАО выросла заболеваемость COVID-19

Доктор наук Токарев: заболеваемость COVID-19 в ЯНАО выросла из-за снижения иммунитета к потомку «Омикрон»
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За последние сутки в ЯНАО 152 человека заболели коронавирусом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Предполагаемая причина очередного роста заболеваемости коронавирусом в ЯНАО связана со снижением иммунитета у людей к одному из потомков варианта «Омикрон». Об этом URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

«Можем предположить, что рост происходит за счет распространения одного из потомков варианта Омикрон ВА.2, уровень иммунитета к которому, в целом, у населения снизился. Мы переживаем мягкое начало очередного подъема заболеваемости, которое не является сезонным », — пояснил доктор.

Токарев добавил, что рост заболеваемости наблюдается во многих регионах страны. По данным сайта «Стопкоронавирус.РФ», за последние сутки в ЯНАО было выявлено 152 случая заражения коронавирусом. Один человек скончался.

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Предполагаемая причина очередного роста заболеваемости коронавирусом в ЯНАО связана со снижением иммунитета у людей к одному из потомков варианта «Омикрон». Об этом URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Можем предположить, что рост происходит за счет распространения одного из потомков варианта Омикрон ВА.2, уровень иммунитета к которому, в целом, у населения снизился. Мы переживаем мягкое начало очередного подъема заболеваемости, которое не является сезонным », — пояснил доктор. Токарев добавил, что рост заболеваемости наблюдается во многих регионах страны. По данным сайта «Стопкоронавирус.РФ», за последние сутки в ЯНАО было выявлено 152 случая заражения коронавирусом. Один человек скончался.
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