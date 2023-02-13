Глава МИД Венгрии назвал способ закончить конфликт на Украине

Глава МИД Венгрии: для решения конфликта на Украине нужны переговоры

13 февраля 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

В Венгрии заявили о преобладании военной риторики на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для решения конфликта на Украине нужно меньше военной риторики, также необходимо провести мирные переговоры. Об этом заявил глава МИД Венгрии и внешней торговли Петер Сийярто после переговоров в Минске. «Без мирного урегулирования, без переговоров мира в Украине не будет», — цитирует «Белта» Сийярто. По его словам, крепнет военная риторика. Россия и Украина проводили переговоры после начала конфликта, но потом прекратили обсуждение. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Запад посоветовал Киеву прекратить переговоры. Также бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинял Запад в срыве диалога Киева и Москвы. В НАТО считают, что путем к миру на Украине являются поставки оружия. В Израиле выразили готовность стать посредником, если стороны решат возобновить обсуждение, передает RT.

Для решения конфликта на Украине нужно меньше военной риторики, также необходимо провести мирные переговоры. Об этом заявил глава МИД Венгрии и внешней торговли Петер Сийярто после переговоров в Минске. «Без мирного урегулирования, без переговоров мира в Украине не будет», — цитирует «Белта» Сийярто. По его словам, крепнет военная риторика. Россия и Украина проводили переговоры после начала конфликта, но потом прекратили обсуждение. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Запад посоветовал Киеву прекратить переговоры. Также бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинял Запад в срыве диалога Киева и Москвы. В НАТО считают, что путем к миру на Украине являются поставки оружия. В Израиле выразили готовность стать посредником, если стороны решат возобновить обсуждение, передает RT.