Глава МИД Венгрии назвал способ закончить конфликт на Украине

Для решения конфликта на Украине нужно меньше военной риторики, также необходимо провести мирные переговоры. Об этом заявил глава МИД Венгрии и внешней торговли Петер Сийярто после переговоров в Минске.
«Без мирного урегулирования, без переговоров мира в Украине не будет», — цитирует «Белта» Сийярто. По его словам, крепнет военная риторика.
Россия и Украина проводили переговоры после начала конфликта, но потом прекратили обсуждение. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Запад посоветовал Киеву прекратить переговоры. Также бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинял Запад в срыве диалога Киева и Москвы. В НАТО считают, что путем к миру на Украине являются поставки оружия. В Израиле выразили готовность стать посредником, если стороны решат возобновить обсуждение, передает RT.
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