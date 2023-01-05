Столтенберг выступил с неоднозначным призывом по Украине Столтенберг заявил, что оружие — это путь к миру между Украиной и РФ 05 января 2023 в 18:09 Размер текста - 17 + Йенс Столтенберг призвал продолжать оказывать Украине военную поддержку Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оружие — это путь к миру. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря о военной поддержке Украины. «Если мы хотим мирного решения путем переговоров, <…> самый быстрый способ добиться этого — поддержать Украину. Оружие — это, по сути, путь к миру», — заявил он в ходе деловой встречи в Норвегии. Его слова приводятся на официальном сайте Североатлантического альянса. Он также признал, что безопасность в Европе изменилась и уже не будет прежней. Ранее генсек НАТО подчеркнул, что недооценивать Россию опасно, сообщает телеканал 360. В Британии в свою очередь назвали Столтенберга «разжигателем» третьей мировой войны. Ранее политолог, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин пояснил, что отношения Запада и России раскололись из-за политики США, сообщает Life . Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является защита мирного населения Донбасса. Оружие — это путь к миру. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря о военной поддержке Украины. «Если мы хотим мирного решения путем переговоров, <…> самый быстрый способ добиться этого — поддержать Украину. Оружие — это, по сути, путь к миру», — заявил он в ходе деловой встречи в Норвегии. Его слова приводятся на официальном сайте Североатлантического альянса. Он также признал, что безопасность в Европе изменилась и уже не будет прежней. Ранее генсек НАТО подчеркнул, что недооценивать Россию опасно, сообщает телеканал 360. В Британии в свою очередь назвали Столтенберга «разжигателем» третьей мировой войны. Ранее политолог, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин пояснил, что отношения Запада и России раскололись из-за политики США, сообщает Life. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является защита мирного населения Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям