Столтенберг выступил с неоднозначным призывом по Украине

Оружие — это путь к миру. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря о военной поддержке Украины.
«Если мы хотим мирного решения путем переговоров, <…> самый быстрый способ добиться этого — поддержать Украину. Оружие — это, по сути, путь к миру», — заявил он в ходе деловой встречи в Норвегии. Его слова приводятся на официальном сайте Североатлантического альянса. Он также признал, что безопасность в Европе изменилась и уже не будет прежней.
Ранее генсек НАТО подчеркнул, что недооценивать Россию опасно, сообщает телеканал 360. В Британии в свою очередь назвали Столтенберга «разжигателем» третьей мировой войны. Ранее политолог, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин пояснил, что отношения Запада и России раскололись из-за политики США, сообщает Life.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является защита мирного населения Донбасса.
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Оружие — это путь к миру. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, говоря о военной поддержке Украины. «Если мы хотим мирного решения путем переговоров, <…> самый быстрый способ добиться этого — поддержать Украину. Оружие — это, по сути, путь к миру», — заявил он в ходе деловой встречи в Норвегии. Его слова приводятся на официальном сайте Североатлантического альянса. Он также признал, что безопасность в Европе изменилась и уже не будет прежней. Ранее генсек НАТО подчеркнул, что недооценивать Россию опасно, сообщает телеканал 360. В Британии в свою очередь назвали Столтенберга «разжигателем» третьей мировой войны. Ранее политолог, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин пояснил, что отношения Запада и России раскололись из-за политики США, сообщает Life. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является защита мирного населения Донбасса.