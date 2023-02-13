Путин впервые с начала СВО встретится с крупным бизнесом

Президент РФ Владимир Путин впервые с февраля прошлого года проведет встречу с представителями сегмента крупного бизнеса. Глава государства должен принять участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в марте, пишут СМИ.
«Съезд [РСПП] пройдет 16—18 марта в московском Доме музыки. Президент, вероятнее всего, посетит собрание руководителей крупнейших компаний в первый день мероприятия», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к союзу предпринимателей.
В издании подчеркивают, что за год у бизнес-сообщества накопился ряд вопросов, которые «требуют прямого диалога с представителями власти». Последняя такая встреча с крупными промышленниками прошла 24 февраля 2022 года. Сразу после того, как Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. По словам президента России, главная задача ВС РФ — освобождение Донбасса от восьмилетнего геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.
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Президент РФ Владимир Путин впервые с февраля прошлого года проведет встречу с представителями сегмента крупного бизнеса. Глава государства должен принять участие в съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в марте, пишут СМИ. «Съезд [РСПП] пройдет 16—18 марта в московском Доме музыки. Президент, вероятнее всего, посетит собрание руководителей крупнейших компаний в первый день мероприятия», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к союзу предпринимателей. В издании подчеркивают, что за год у бизнес-сообщества накопился ряд вопросов, которые «требуют прямого диалога с представителями власти». Последняя такая встреча с крупными промышленниками прошла 24 февраля 2022 года. Сразу после того, как Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. По словам президента России, главная задача ВС РФ — освобождение Донбасса от восьмилетнего геноцида киевского режима, а также демилитаризация и денацификация Украины.