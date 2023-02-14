Сотрудники MI5 прикинулись россиянами, чтобы поймать шпиона

14 февраля 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

Сотрудника британского посольства обвинили в шпионаже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Агенты британской контрразведки MI5 разоблачили охранника британского посольства в Берлине, который собирал секретные данные якобы для российской стороны. Для проведения операции агенты MI5 притворились русскими. «Охранник Британского посольства в Берлине более трех лет собирал конфиденциальную информацию, в том числе „секретную“ правительственную переписку с премьер-министром Борисом Джонсоном. Удалось разоблачить его благодаря спецоперации британской Контрразведки MI5, агенты которой выдавали себя за сотрудницу российской военной разведки Ирину и россиянина Дмитрия», — передает слова лондонских прокуроров американское издание Bloomberg. Сотрудник посольства был задержан в августе 2022 года. По данным германских властей, мужчина находится под подозрением в том, что он агент спецслужб. Газета MK.RU сообщает, что он начал работать на спецслужбы не позднее ноября 2020 года.

Агенты британской контрразведки MI5 разоблачили охранника британского посольства в Берлине, который собирал секретные данные якобы для российской стороны. Для проведения операции агенты MI5 притворились русскими. «Охранник Британского посольства в Берлине более трех лет собирал конфиденциальную информацию, в том числе „секретную“ правительственную переписку с премьер-министром Борисом Джонсоном. Удалось разоблачить его благодаря спецоперации британской Контрразведки MI5, агенты которой выдавали себя за сотрудницу российской военной разведки Ирину и россиянина Дмитрия», — передает слова лондонских прокуроров американское издание Bloomberg. Сотрудник посольства был задержан в августе 2022 года. По данным германских властей, мужчина находится под подозрением в том, что он агент спецслужб. Газета MK.RU сообщает, что он начал работать на спецслужбы не позднее ноября 2020 года.