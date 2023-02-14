В Кремле отправили американцев самих разбираться с аэростатами

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков высказался о летающих шарах в США Фото:

США должны сами разобраться с летающими объектами у границ своего государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Ранее американские власти сообщали о поражении нескольких подозрительных летательных аппаратов у своих границ.

«Что касается истории с шарами, которыми сейчас по своей воле или не по своей воле живет вся Америка, вряд ли нужно пенять на кого-то. Лучше, чтобы американцы сами разбирались с этими шарами», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU.

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США должны сами разобраться с летающими объектами у границ своего государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. Ранее американские власти сообщали о поражении нескольких подозрительных летательных аппаратов у своих границ. «Что касается истории с шарами, которыми сейчас по своей воле или не по своей воле живет вся Америка, вряд ли нужно пенять на кого-то. Лучше, чтобы американцы сами разбирались с этими шарами», — сказал Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Слова пресс-секретаря передает корреспондент URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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