Контр-адмирал Кириллов предупредил о готовности Украины воевать за Черное море

15 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Украина опасается за Одессу и Очаков, считает Юрий Кириллов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пока у Украины есть открытый морской фланг на Черном море, она не снимет с повестки дня тему ведения там боевых действий, так как опасается за Одессу и Очаков (морской порт на Днепро-Бугском лимане, Николаевская область). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился контр-адмирал в отставке, военный историк Юрий Кириллов. «Пока у них есть морской фланг, причем открытый, они эту тему с повестки дня снимать не могут. Хотя происходящие сейчас военные действия нестандартные, нетипичные. И не особенно вписываются в имеющиеся правила. За Одессу, конечно, им следует опасаться, потому что это очень лакомый кусок для нашего десанта. Одесса, Очаков — давно просятся на это», — объяснил Юрий Кириллов. Контр-адмирал добавил, что преуменьшать опасность начала морских военных действий со стороны Украины не стоит. «Немцы в начале Второй мировой войны не имели почти никаких шансов, никаких способностей, а вон как смогли сотрясти мир с моря. Гросс-адмирал Эрих Йоханн Альберт Редер, Карл Дениц нашли способ воевать, не имея классического флота. Что у них там было — горстка надводных кораблей. А по нынешним временам и вовсе можно воевать, не имея классического флота, тем более, это внутреннее небольшое море. Операционные линии не такие длинные, как в океане. Так что преуменьшать такую опасность я бы не стал. Тем более, что воевать нам случилось не с какими-то там запорожскими казаками, а по сути дела с Великобританией и США, а англичане очень авторитетные специалисты-моряки», — добавил Кириллов. Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что украинские военные прибыли в страну, чтобы научиться управлять подводными дронами. Позже президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором было отмечено, что в период военного положения должность первого замминистра обороны может занимать военный в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пока у Украины есть открытый морской фланг на Черном море, она не снимет с повестки дня тему ведения там боевых действий, так как опасается за Одессу и Очаков (морской порт на Днепро-Бугском лимане, Николаевская область). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился контр-адмирал в отставке, военный историк Юрий Кириллов. «Пока у них есть морской фланг, причем открытый, они эту тему с повестки дня снимать не могут. Хотя происходящие сейчас военные действия нестандартные, нетипичные. И не особенно вписываются в имеющиеся правила. За Одессу, конечно, им следует опасаться, потому что это очень лакомый кусок для нашего десанта. Одесса, Очаков — давно просятся на это», — объяснил Юрий Кириллов. Контр-адмирал добавил, что преуменьшать опасность начала морских военных действий со стороны Украины не стоит. «Немцы в начале Второй мировой войны не имели почти никаких шансов, никаких способностей, а вон как смогли сотрясти мир с моря. Гросс-адмирал Эрих Йоханн Альберт Редер, Карл Дениц нашли способ воевать, не имея классического флота. Что у них там было — горстка надводных кораблей. А по нынешним временам и вовсе можно воевать, не имея классического флота, тем более, это внутреннее небольшое море. Операционные линии не такие длинные, как в океане. Так что преуменьшать такую опасность я бы не стал. Тем более, что воевать нам случилось не с какими-то там запорожскими казаками, а по сути дела с Великобританией и США, а англичане очень авторитетные специалисты-моряки», — добавил Кириллов. Ранее министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что украинские военные прибыли в страну, чтобы научиться управлять подводными дронами. Позже президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, в котором было отмечено, что в период военного положения должность первого замминистра обороны может занимать военный в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала.