09 февраля 2023

Бойцов ВСУ в Бельгии научат управлять подводными дронами

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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине
Украинских солдат обучать управлять подводными дронами в Бельгии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики прибыли в Бельгию, чтобы пройти обучение по управлению подводными дронами. Об этом заявил министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

«Сегодня мы принимаем украинских военных, которые пройдут обучение по управлению подводными дронами», — пишет РИА Новости со ссылкой на министра. Он отметил, что Бельгия делает это в рамках Миссии Евросоюза по оказанию содействия Киеву.

Ранее сообщалось, что совет министров Бельгии утвердил передачу Украине десяти подводных дронов. Как сообщали бельгийские власти, эти дроны позволяют обнаруживать все подводные угрозы — мины и шпионское оборудование.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что она проводится с целью защитить мирное население Донбасса. После начала спецоперации США и страны ЕС начали оказывать поддержку Киеву, высылая военную технику и различные припасы.

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Украинские боевики прибыли в Бельгию, чтобы пройти обучение по управлению подводными дронами. Об этом заявил министр обороны Бельгии Людивин Дедондер. «Сегодня мы принимаем украинских военных, которые пройдут обучение по управлению подводными дронами», — пишет РИА Новости со ссылкой на министра. Он отметил, что Бельгия делает это в рамках Миссии Евросоюза по оказанию содействия Киеву. Ранее сообщалось, что совет министров Бельгии утвердил передачу Украине десяти подводных дронов. Как сообщали бельгийские власти, эти дроны позволяют обнаруживать все подводные угрозы — мины и шпионское оборудование. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что она проводится с целью защитить мирное население Донбасса. После начала спецоперации США и страны ЕС начали оказывать поддержку Киеву, высылая военную технику и различные припасы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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