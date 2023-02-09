Бойцов ВСУ в Бельгии научат управлять подводными дронами

Украинские боевики прибыли в Бельгию, чтобы пройти обучение по управлению подводными дронами. Об этом заявил министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.
«Сегодня мы принимаем украинских военных, которые пройдут обучение по управлению подводными дронами», — пишет РИА Новости со ссылкой на министра. Он отметил, что Бельгия делает это в рамках Миссии Евросоюза по оказанию содействия Киеву.
Ранее сообщалось, что совет министров Бельгии утвердил передачу Украине десяти подводных дронов. Как сообщали бельгийские власти, эти дроны позволяют обнаруживать все подводные угрозы — мины и шпионское оборудование.
Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что она проводится с целью защитить мирное население Донбасса. После начала спецоперации США и страны ЕС начали оказывать поддержку Киеву, высылая военную технику и различные припасы.
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