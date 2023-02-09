Бойцов ВСУ в Бельгии научат управлять подводными дронами

10 февраля 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Украинских солдат обучать управлять подводными дронами в Бельгии Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики прибыли в Бельгию, чтобы пройти обучение по управлению подводными дронами. Об этом заявил министр обороны Бельгии Людивин Дедондер. «Сегодня мы принимаем украинских военных, которые пройдут обучение по управлению подводными дронами», — пишет РИА Новости со ссылкой на министра. Он отметил, что Бельгия делает это в рамках Миссии Евросоюза по оказанию содействия Киеву. Ранее сообщалось, что совет министров Бельгии утвердил передачу Украине десяти подводных дронов. Как сообщали бельгийские власти, эти дроны позволяют обнаруживать все подводные угрозы — мины и шпионское оборудование. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что она проводится с целью защитить мирное население Донбасса. После начала спецоперации США и страны ЕС начали оказывать поддержку Киеву, высылая военную технику и различные припасы.

Украинские боевики прибыли в Бельгию, чтобы пройти обучение по управлению подводными дронами. Об этом заявил министр обороны Бельгии Людивин Дедондер. «Сегодня мы принимаем украинских военных, которые пройдут обучение по управлению подводными дронами», — пишет РИА Новости со ссылкой на министра. Он отметил, что Бельгия делает это в рамках Миссии Евросоюза по оказанию содействия Киеву. Ранее сообщалось, что совет министров Бельгии утвердил передачу Украине десяти подводных дронов. Как сообщали бельгийские власти, эти дроны позволяют обнаруживать все подводные угрозы — мины и шпионское оборудование. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что она проводится с целью защитить мирное население Донбасса. После начала спецоперации США и страны ЕС начали оказывать поддержку Киеву, высылая военную технику и различные припасы.