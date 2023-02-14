14 февраля 2023

Сенатор Климов предложил Сербии попросить помощи у России

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Интервью с Андреем Климовым. Москва, климов андрей
Сербия может скоро поддаться давлению Запада, сказал Андрей Климов Фото:
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Обострение конфликта Сербии и Косово

Россия сможет предоставить защиту и оказать помощь Сербии, если власти страны этого попросят. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов.

«У них (Сербии — прим. ред.) давно проблемы. Я очень хорошо отношусь к Сербии и сербскому народу. Для начала нужно, чтобы от них поступило обращение. Мы помогали Сирии после чего? Они же к нам обратились. А как вы себе представляете помощь, оказываемую без обращения? Это уже слабо соответствует уставу ООН», — сказал Андрей Климов.

По его словам, сейчас защита Сербии от давления Запада невозможна. «Давайте тут все-таки стоять на реалистических позициях. Мы можем защищать только тех, кто у нас это попросит. А Сербия постоянно говорит о том, что она собирается в состав Европейского Союза. Возможно, настанет такой период, говорит [президент Сербии Александр] Вучич, когда им придется тоже вводить санкции, чтобы не разрушить страну. Он уже как глава государства примерно нарисовал картинку. Они сколько могут, будут сопротивляться. А потом вроде как — извините», — отметил сенатор.

Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия не планирует в ближайшее время вводить санкции против России. При этом, по его словам, страна испытывает серьезное давление Запада и может в скором времени изменить свою позицию.

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Россия сможет предоставить защиту и оказать помощь Сербии, если власти страны этого попросят. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «У них (Сербии — прим. ред.) давно проблемы. Я очень хорошо отношусь к Сербии и сербскому народу. Для начала нужно, чтобы от них поступило обращение. Мы помогали Сирии после чего? Они же к нам обратились. А как вы себе представляете помощь, оказываемую без обращения? Это уже слабо соответствует уставу ООН», — сказал Андрей Климов. По его словам, сейчас защита Сербии от давления Запада невозможна. «Давайте тут все-таки стоять на реалистических позициях. Мы можем защищать только тех, кто у нас это попросит. А Сербия постоянно говорит о том, что она собирается в состав Европейского Союза. Возможно, настанет такой период, говорит [президент Сербии Александр] Вучич, когда им придется тоже вводить санкции, чтобы не разрушить страну. Он уже как глава государства примерно нарисовал картинку. Они сколько могут, будут сопротивляться. А потом вроде как — извините», — отметил сенатор. Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия не планирует в ближайшее время вводить санкции против России. При этом, по его словам, страна испытывает серьезное давление Запада и может в скором времени изменить свою позицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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