Сенатор Климов предложил Сербии попросить помощи у России

15 февраля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Сербия может скоро поддаться давлению Запада, сказал Андрей Климов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово Россия сможет предоставить защиту и оказать помощь Сербии, если власти страны этого попросят. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «У них (Сербии — прим. ред.) давно проблемы. Я очень хорошо отношусь к Сербии и сербскому народу. Для начала нужно, чтобы от них поступило обращение. Мы помогали Сирии после чего? Они же к нам обратились. А как вы себе представляете помощь, оказываемую без обращения? Это уже слабо соответствует уставу ООН», — сказал Андрей Климов. По его словам, сейчас защита Сербии от давления Запада невозможна. «Давайте тут все-таки стоять на реалистических позициях. Мы можем защищать только тех, кто у нас это попросит. А Сербия постоянно говорит о том, что она собирается в состав Европейского Союза. Возможно, настанет такой период, говорит [президент Сербии Александр] Вучич, когда им придется тоже вводить санкции, чтобы не разрушить страну. Он уже как глава государства примерно нарисовал картинку. Они сколько могут, будут сопротивляться. А потом вроде как — извините», — отметил сенатор. Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия не планирует в ближайшее время вводить санкции против России. При этом, по его словам, страна испытывает серьезное давление Запада и может в скором времени изменить свою позицию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия сможет предоставить защиту и оказать помощь Сербии, если власти страны этого попросят. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов. «У них (Сербии — прим. ред.) давно проблемы. Я очень хорошо отношусь к Сербии и сербскому народу. Для начала нужно, чтобы от них поступило обращение. Мы помогали Сирии после чего? Они же к нам обратились. А как вы себе представляете помощь, оказываемую без обращения? Это уже слабо соответствует уставу ООН», — сказал Андрей Климов. По его словам, сейчас защита Сербии от давления Запада невозможна. «Давайте тут все-таки стоять на реалистических позициях. Мы можем защищать только тех, кто у нас это попросит. А Сербия постоянно говорит о том, что она собирается в состав Европейского Союза. Возможно, настанет такой период, говорит [президент Сербии Александр] Вучич, когда им придется тоже вводить санкции, чтобы не разрушить страну. Он уже как глава государства примерно нарисовал картинку. Они сколько могут, будут сопротивляться. А потом вроде как — извините», — отметил сенатор. Ранее Александр Вучич заявил, что Сербия не планирует в ближайшее время вводить санкции против России. При этом, по его словам, страна испытывает серьезное давление Запада и может в скором времени изменить свою позицию.