14 февраля 2023

В Пермский край на чемпионат по биатлону приедет Дмитрий Губерниев

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Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, губерниев дмитрий
Дмитрий Губерниев приедет в Чайковский в среду Фото:

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приедет на чемпионат России по биатлону в Чайковский (Пермский край). Об этом он написал в своем telegram-канале.

«В среду днем мчу в Чайковский!!! Уже в четверг биатлон!!! Утром на Матче!!! Финал Кубка России!!!» — написал ведущий.

В Чайковском проходит финал Кубка России по биатлону. В соревновании также участвуют спортсмены из Белоруссии. 16 февраля пройдет спринтерская гонка среди женщин, 17 февраля — среди мужчин.

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Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приедет на чемпионат России по биатлону в Чайковский (Пермский край). Об этом он написал в своем telegram-канале. «В среду днем мчу в Чайковский!!! Уже в четверг биатлон!!! Утром на Матче!!! Финал Кубка России!!!» — написал ведущий. В Чайковском проходит финал Кубка России по биатлону. В соревновании также участвуют спортсмены из Белоруссии. 16 февраля пройдет спринтерская гонка среди женщин, 17 февраля — среди мужчин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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