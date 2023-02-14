В Пермский край на чемпионат по биатлону приедет Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев приедет в Чайковский в среду
Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приедет на чемпионат России по биатлону в Чайковский (Пермский край). Об этом он написал в своем telegram-канале.
«В среду днем мчу в Чайковский!!! Уже в четверг биатлон!!! Утром на Матче!!! Финал Кубка России!!!» — написал ведущий.
В Чайковском проходит финал Кубка России по биатлону. В соревновании также участвуют спортсмены из Белоруссии. 16 февраля пройдет спринтерская гонка среди женщин, 17 февраля — среди мужчин.
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