Тюменцы не смогут выгодно купить загородную недвижимость

15 февраля 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

На рынке загородной недвижимости Тюмени идет война между застройщиками и частными продавцами Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени бесконтрольно растет цена на загородные дома, коттеджи и участки под застройку. Об этом URA.RU рассказал источник в тюменском риэлторском сообществе. По результатам исследований, квадратный метр в пригородах Тюмени подорожал за год почти в два раза. «Такой рост я не помню, чтобы был даже когда в начале коронавирусной пандемии люди за город переезжали массово. И что самое неприятное, тут такой рынок, что никто не в состоянии повлиять на цену. Пока есть спрос, продавцы будут наглеть и требовать столько, сколько хотят», — пояснил URA.RU собеседник. По его словам, сейчас на рынке загородной недвижимости идет жесткая борьба между частными продавцами и массовыми застройщиками. По данным федерального агентства «Этажи», средняя цена квадратного метра там сейчас держится в районе 75 — 80 тыс. за квадратный метр. «В начале 2022 года можно было найти и за 46 — 50 тысяч, но сейчас такие цены только на какие-то старые дома, которым уже от 15 лет и больше», — добавил спикер в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало, какие места индивидуальной застройки в Тюмени считаются элитными. Главные показатели — близкое расположение к лесу или водоему, а так же наличие инфраструктуры.

В Тюмени бесконтрольно растет цена на загородные дома, коттеджи и участки под застройку. Об этом URA.RU рассказал источник в тюменском риэлторском сообществе. По результатам исследований, квадратный метр в пригородах Тюмени подорожал за год почти в два раза. «Такой рост я не помню, чтобы был даже когда в начале коронавирусной пандемии люди за город переезжали массово. И что самое неприятное, тут такой рынок, что никто не в состоянии повлиять на цену. Пока есть спрос, продавцы будут наглеть и требовать столько, сколько хотят», — пояснил URA.RU собеседник. По его словам, сейчас на рынке загородной недвижимости идет жесткая борьба между частными продавцами и массовыми застройщиками. По данным федерального агентства «Этажи», средняя цена квадратного метра там сейчас держится в районе 75 — 80 тыс. за квадратный метр. «В начале 2022 года можно было найти и за 46 — 50 тысяч, но сейчас такие цены только на какие-то старые дома, которым уже от 15 лет и больше», — добавил спикер в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало, какие места индивидуальной застройки в Тюмени считаются элитными. Главные показатели — близкое расположение к лесу или водоему, а так же наличие инфраструктуры.