14 февраля 2023
13 февраля 2023

Тюменцы не смогут выгодно купить загородную недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль воздухоплавания «Самрау». Башкортостан, недвижимость, коттеджи, вид сверху
На рынке загородной недвижимости Тюмени идет война между застройщиками и частными продавцами Фото:

В Тюмени бесконтрольно растет цена на загородные дома, коттеджи и участки под застройку. Об этом URA.RU рассказал источник в тюменском риэлторском сообществе. По результатам исследований, квадратный метр в пригородах Тюмени подорожал за год почти в два раза.

«Такой рост я не помню, чтобы был даже когда в начале коронавирусной пандемии люди за город переезжали массово. И что самое неприятное, тут такой рынок, что никто не в состоянии повлиять на цену. Пока есть спрос, продавцы будут наглеть и требовать столько, сколько хотят», — пояснил URA.RU собеседник.

По его словам, сейчас на рынке загородной недвижимости идет жесткая борьба между частными продавцами и массовыми застройщиками. По данным федерального агентства «Этажи», средняя цена квадратного метра там сейчас держится в районе 75 — 80 тыс. за квадратный метр. «В начале 2022 года можно было найти и за 46 — 50 тысяч, но сейчас такие цены только на какие-то старые дома, которым уже от 15 лет и больше», — добавил спикер в беседе с URA.RU.

Ранее агентство рассказало, какие места индивидуальной застройки в Тюмени считаются элитными. Главные показатели — близкое расположение к лесу или водоему, а так же наличие инфраструктуры.

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В Тюмени бесконтрольно растет цена на загородные дома, коттеджи и участки под застройку. Об этом URA.RU рассказал источник в тюменском риэлторском сообществе. По результатам исследований, квадратный метр в пригородах Тюмени подорожал за год почти в два раза. «Такой рост я не помню, чтобы был даже когда в начале коронавирусной пандемии люди за город переезжали массово. И что самое неприятное, тут такой рынок, что никто не в состоянии повлиять на цену. Пока есть спрос, продавцы будут наглеть и требовать столько, сколько хотят», — пояснил URA.RU собеседник. По его словам, сейчас на рынке загородной недвижимости идет жесткая борьба между частными продавцами и массовыми застройщиками. По данным федерального агентства «Этажи», средняя цена квадратного метра там сейчас держится в районе 75 — 80 тыс. за квадратный метр. «В начале 2022 года можно было найти и за 46 — 50 тысяч, но сейчас такие цены только на какие-то старые дома, которым уже от 15 лет и больше», — добавил спикер в беседе с URA.RU. Ранее агентство рассказало, какие места индивидуальной застройки в Тюмени считаются элитными. Главные показатели — близкое расположение к лесу или водоему, а так же наличие инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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