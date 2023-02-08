Эксперт рассекретил самые топовые места в Тюмени под ИЖС

Риелтор: самые популярные участки находятся в районе Ирбитского тракта и Березняков

По словам эксперта, лучше всего приобретать участок вблизи или в черте города Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Самыми выгодными и перспективными землями под индивидуальное строительство считаются участки, расположенные в пределах города или ближайших к нему районах. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал эксперт в области недвижимости. Такими являются земли в районе села Луговое, поселка Березняки и деревни Падерина.

«Самые выгодные и привлекательные места под застройку — это земли в районе Лугового, Березняков, участки по Ирбитскому тракту. Особое предпочтение получают места в коттеджных поселках „Новокаменский“ и „Лето-парк“, расположенный вблизи поселка Метелева», — делится риелтор. Популярность этих участков под застройку эксперт связывает с близким расположением к лесу и водоему, а также развивающейся инфраструктурой и небольшой удаленностью от города.

Ссылаясь на свою практику, эксперт утверждает, что из года в год стоимость на землю стабильно растет. В качестве примера он приводит подросшие в цене участки, расположенные в районе деревни Падерина. На начальных этапах цена за место там начиналась от 500 тысяч рублей, сейчас уже она достигает двух миллионов. А далее, по прогнозам риелтора, она может вырасти до четырех-пяти миллионов рублей.

Ранее агентство рассказывало о том, где выгоднее всего приобретать коммерческую недвижимость. По словам риелторов, к ее покупке стоит подходить основательнее, чем к выбору квартиры для жилья.