Пермяк, попавший в ДТП с «Газелью», собирает деньги на лекарства

15 февраля 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Мужчине не хватает средств на лечение Фото: Алексей Гущин © URA.RU Житель Чусового (Пермский край) Игорь Колчанов, попавший в аварию в октябре 2022 года, собирает деньги на свое лечение. Пост с просьбой о помощи мужчина опубликовал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «4 октября 2022 года я попал в страшное ДТП, которое произошло из-за невнимательности водителя „Газели“. Мне была сделана операция на позвоночник. Врачи боролись за мою жизнь, но сейчас я не могу ходить, потому что не чувствую ног. Врачи сказали, что ходить я буду, но это лишь с тем условием что я буду пить таблетки, на которые у меня не хватает средств чтобы их приобрести», — пишет на свое странице Колчанов. По словам мужчины, родственников у него нет, какое-то время помогали друзья, но теперь и у них закончились средства. В посте также говорится, что виновник аварии отказался помогать ему материально. «Я прошу вас помочь мне в приобретении необходимых мне лекарств», — пишет Колчанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Житель Чусового (Пермский край) Игорь Колчанов, попавший в аварию в октябре 2022 года, собирает деньги на свое лечение. Пост с просьбой о помощи мужчина опубликовал на личной странице в социальной сети «ВКонтакте». «4 октября 2022 года я попал в страшное ДТП, которое произошло из-за невнимательности водителя „Газели“. Мне была сделана операция на позвоночник. Врачи боролись за мою жизнь, но сейчас я не могу ходить, потому что не чувствую ног. Врачи сказали, что ходить я буду, но это лишь с тем условием что я буду пить таблетки, на которые у меня не хватает средств чтобы их приобрести», — пишет на свое странице Колчанов. По словам мужчины, родственников у него нет, какое-то время помогали друзья, но теперь и у них закончились средства. В посте также говорится, что виновник аварии отказался помогать ему материально. «Я прошу вас помочь мне в приобретении необходимых мне лекарств», — пишет Колчанов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».