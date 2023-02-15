Американский журналист рассказал, зачем США взорвали «Северные потоки»

Американский журналист Херш: США подорвали «Северные потоки», чтобы Европа не вышла из украинского конфликта

15 февраля 2023 в 22:51 Размер текста - 17 +

Американский журналист Сеймур Херш считает, что США взорвали «Северные потоки», чтобы обеспечить поддержку ФРГ Украины Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» США испугались, что Германия откроет российские «Северные потоки» на фоне приближающихся холодов, поэтому приняли решение подорвать их. Об этом рассказал автор расследования диверсии на газопроводе американский журналист Сеймур Херш. Открытие газопроводов привело бы к краху американской экономики и ослабило западную поддержку Украины в конфликте с РФ. «Байден не хотел, чтобы немцы сказали, мы выходим из игры, потому что это будет бойня без топлива, наша экономика накроется», — заявил Сеймур Херш в интервью изданию Democracy now. По его мнению, Америка не хотела, чтобы Европа перестала участвовать в украинском конфликте. Диверсия на газопроводах «Северный поток» случилась в ночь на 26 сентября. Оператор газопровода сообщил о падении давления. Позднее стало известно о трех утечках. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование, которое свидетельствует о том, что диверсию осуществили американские водолазы по заказу правительства США. После опубликования расследования Россия созвала внеплановое заседание Совбеза ООН, оно пройдет 22 февраля, передает телеканал 360.

США испугались, что Германия откроет российские «Северные потоки» на фоне приближающихся холодов, поэтому приняли решение подорвать их. Об этом рассказал автор расследования диверсии на газопроводе американский журналист Сеймур Херш. Открытие газопроводов привело бы к краху американской экономики и ослабило западную поддержку Украины в конфликте с РФ. «Байден не хотел, чтобы немцы сказали, мы выходим из игры, потому что это будет бойня без топлива, наша экономика накроется», — заявил Сеймур Херш в интервью изданию Democracy now. По его мнению, Америка не хотела, чтобы Европа перестала участвовать в украинском конфликте. Диверсия на газопроводах «Северный поток» случилась в ночь на 26 сентября. Оператор газопровода сообщил о падении давления. Позднее стало известно о трех утечках. Американский журналист Сеймур Херш опубликовал собственное расследование, которое свидетельствует о том, что диверсию осуществили американские водолазы по заказу правительства США. После опубликования расследования Россия созвала внеплановое заседание Совбеза ООН, оно пройдет 22 февраля, передает телеканал 360.