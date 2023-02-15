В Кургане пожарно-спасательные подразделения тушат огонь на крупном складе шин на улице Омской. Об этом URA.RU рассказали читатели. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области информацию о пожаре подтвердили.
«Горит склад по улице Омской, 181. На месте работают пожарные», — сообщили очевидцы. В пресс-службе чрезвычайного ведомства URA.RU сообщили, что сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 8:32.
«Подразделения работают по повышено рангу пожара „Вызов №3“. В тушении принимают участие 60 человек личного состава ведомства и 19 единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет. На момент прибытия пожарных подразделений, в здании людей не было», — рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина.
В Кургане пожарно-спасательные подразделения тушат огонь на крупном складе шин на улице Омской. Об этом URA.RU рассказали читатели. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области информацию о пожаре подтвердили. «Горит склад по улице Омской, 181. На месте работают пожарные», — сообщили очевидцы. В пресс-службе чрезвычайного ведомства URA.RU сообщили, что сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 8:32. «Подразделения работают по повышено рангу пожара „Вызов №3“. В тушении принимают участие 60 человек личного состава ведомства и 19 единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет. На момент прибытия пожарных подразделений, в здании людей не было», — рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина.