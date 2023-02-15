15 февраля 2023
14 февраля 2023

В Кургане тушат пожар на складе шин. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, задымление, пожарные
Курганские пожарные ликвидируют крупное возгорание (архивное фото) Фото:

В Кургане пожарно-спасательные подразделения тушат огонь на крупном складе шин на улице Омской. Об этом URA.RU рассказали читатели. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области информацию о пожаре подтвердили.

«Горит склад по улице Омской, 181. На месте работают пожарные», — сообщили очевидцы. В пресс-службе чрезвычайного ведомства URA.RU сообщили, что сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 8:32.

«Подразделения работают по повышено рангу пожара „Вызов №3“. В тушении принимают участие 60 человек личного состава ведомства и 19 единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет. На момент прибытия пожарных подразделений, в здании людей не было», — рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина.

Крупный пожар в Кургане 16 февраля 2023 года
Пожар на складе произошел утром 16 февраля
Фото:
Крупный пожар в Кургане 16 февраля 2023 года
На месте работают пожарные
Фото:
Крупный пожар в Кургане 16 февраля 2023 года
Дым виден из разных точек Кургана
Фото:

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В Кургане пожарно-спасательные подразделения тушат огонь на крупном складе шин на улице Омской. Об этом URA.RU рассказали читатели. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области информацию о пожаре подтвердили. «Горит склад по улице Омской, 181. На месте работают пожарные», — сообщили очевидцы. В пресс-службе чрезвычайного ведомства URA.RU сообщили, что сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 8:32. «Подразделения работают по повышено рангу пожара „Вызов №3“. В тушении принимают участие 60 человек личного состава ведомства и 19 единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет. На момент прибытия пожарных подразделений, в здании людей не было», — рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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