Курганские пожарные ликвидируют крупное возгорание (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане пожарно-спасательные подразделения тушат огонь на крупном складе шин на улице Омской. Об этом URA.RU рассказали читатели. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области информацию о пожаре подтвердили.

«Горит склад по улице Омской, 181. На месте работают пожарные», — сообщили очевидцы. В пресс-службе чрезвычайного ведомства URA.RU сообщили, что сообщение о возгорании на пульт спасателей поступило в 8:32.

«Подразделения работают по повышено рангу пожара „Вызов №3“. В тушении принимают участие 60 человек личного состава ведомства и 19 единицы техники. По предварительной информации, пострадавших нет. На момент прибытия пожарных подразделений, в здании людей не было», — рассказала руководитель пресс-службы регионального МЧС Ольга Сабуркина.

Пожар на складе произошел утром 16 февраля Фото: читатель URA.RU

На месте работают пожарные Фото: читатель URA.RU