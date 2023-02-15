Свердловский губернатор отчитался о финансах региона перед главой Центробанка

Рабочая встреча Куйвашева и Набиуллиной прошла 16 февраля Фото: департамент информационной политики

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина обсудили инвестиционную активность, экономическую стабильность и финансовую систему региона в рамках форума «Кибербезопасность в финансах». Об этом сообщает департамент информационной политики.

«Губернатор сообщил главе Центробанка об экономической ситуации в регионе в целом. По его словам, инвестиционная активность в Свердловской области сохраняется. Растет доступность банковских услуг для жителей региона.», — передает ДИП. Как отметил Куйвашев, в регионе развивается сфера импортозамещения и создаются высокотехнологичные производства

Также глава региона подчеркнул, что форум «Кибербезопасность в финансах» важен тем, что в рамках его проведения будут обсуждаться вопросы мошенничества и кибератак. «Особо Евгений Куйвашев отметил конструктивное сотрудничество, которое сложилось у областного правительства с Уральским главным управлением Банка России во главе с Рустэмом Мардановым», — передает ДИП. В свою очередь, Эльвира Набиуллина заявила, что Центральному банку очень важно понимать, что происходит в регионе, чтобы принимать экономические решения.

Ранее стало известно, что председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина выступит на форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге. Она станет участником дискуссии «Противодействие мошенничеству и социальной инженерии».