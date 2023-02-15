Авиакомпании Red Wings не разрешили запустить рейсы из Перми в Турцию

Авиакомпании Red Wings отказано в допуске на выполнение рейсов из Перми до Стамбула. Такое решение принято федеральным агентством воздушного транспорта.
«Перевозчик просил разрешить ему осуществлять по одному рейсу в неделю по данному направлению (Пермь-Стамбул — прим. URA.RU). Как указано в приказе Росавиации от 15 февраля, причиной отказа стал низкий объем перевозок по внутренним воздушным линиям», — сообщает «Коммерсант-Пермь».
Прямые перелеты из Перми до Стамбула авиакомпании не осуществляют с марта 2022 года. Разрешение на выполнение рейсов до турецкой столицы есть у авиаперевозчика Nordwind Airlines, однако пока компания не рассматривает запуск полетов на данном направлении.
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