Авиакомпании Red Wings не разрешили запустить рейсы из Перми в Турцию

16 февраля 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

Причиной отказа в запуске рейсов стал низкий объем авиаперевозок по внутренним линиям Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпании Red Wings отказано в допуске на выполнение рейсов из Перми до Стамбула. Такое решение принято федеральным агентством воздушного транспорта. «Перевозчик просил разрешить ему осуществлять по одному рейсу в неделю по данному направлению (Пермь-Стамбул — прим. URA.RU). Как указано в приказе Росавиации от 15 февраля, причиной отказа стал низкий объем перевозок по внутренним воздушным линиям», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Прямые перелеты из Перми до Стамбула авиакомпании не осуществляют с марта 2022 года. Разрешение на выполнение рейсов до турецкой столицы есть у авиаперевозчика Nordwind Airlines, однако пока компания не рассматривает запуск полетов на данном направлении.

Авиакомпании Red Wings отказано в допуске на выполнение рейсов из Перми до Стамбула. Такое решение принято федеральным агентством воздушного транспорта. «Перевозчик просил разрешить ему осуществлять по одному рейсу в неделю по данному направлению (Пермь-Стамбул — прим. URA.RU). Как указано в приказе Росавиации от 15 февраля, причиной отказа стал низкий объем перевозок по внутренним воздушным линиям», — сообщает «Коммерсант-Пермь». Прямые перелеты из Перми до Стамбула авиакомпании не осуществляют с марта 2022 года. Разрешение на выполнение рейсов до турецкой столицы есть у авиаперевозчика Nordwind Airlines, однако пока компания не рассматривает запуск полетов на данном направлении.