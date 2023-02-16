Силовики задержали куратора АУЕ* в пермской колонии

Криминального авторитета этапировали из колонии в пермское СИЗО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пермском крае задержан криминальный авторитет Марат Мусин, курировавший работу исправительной колонии № 9 и пропагандирующий движение АУЕ («Арестантское уголовное единство», признано экстремистским и запрещено на территории России). В его задержании принимали участие сотрудники СУ СК по Пермскому краю, регионального ГУФСИН и краевого ГУ МВД. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным органам.

«Положенец Марат Мусин по кличке „Марик“ был задержан за пропаганду запрещенного международного движения. Известно, что он с 2020 по 2022 полностью контролировал деятельность колонии и управлял протестными движениями на территории ИК-9», — рассказал собеседник агентства.

Как рассказал агентству источник, приближенный к криминальному миру, решение о назначении Мусина положенцем принимал вор «в законе» Чиро Шония, более известный, как Чиро Гальский, который скончался 31 декабря 2022 года в Греции, где проживал после эмиграции, но продолжал руководить криминальным миром.

По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, Мусина этапировали в СИЗО № 1, где он уже дает признательные показания. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. URA.RU направило запрос в пресс-службы регионального ГУФСИН и СУ СК по Пермскому краю.

* — движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.