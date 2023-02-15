Самые богатые депутаты челябинского заксобрания перестанут отчитываться о своих доходах

Депутаты, работающие на общественных началах, будут освобождены от обязанности подавать декларации Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На ближайшей февральской сессии депутаты Законодательного собрания Челябинской области примут поправки в региональный закон, который позволит самым богатым депутатам парламента с 1 марта 2023 года не отчитываться о своих доходах. Информацию об этом URA.RU подтвердил спикер Заксобрания региона Александр Лазарев.

«Сессия состоится 22 февраля, на которой депутаты примут упрощенный порядок декларирования доходов. За основу законопроекта взят соответствующий федеральный закон. После его принятия декларации будут подавать только те депутаты, которые получают зарплату. К примеру, это касается и меня, как председателя Заксобрания области. Эти декларации будут публиковать в обезличенном виде», — отметил URA.RU спикер ЗСО Александр Лазарев.

Согласно новому закону, депутаты, работающие на общественных началах, будут освобождены от обязанности подавать декларации. И в этот перечень попадают самые богатые депутаты ЗСО. Это миллиардер из Forbes и президент группы компаний «Южуралзолото» Константин Струков, директор ООО «Ревентон» Алексей Денисенко, гендиректор АО «Торговый дом „Бовид‚Михаил Видгоф, гендиректор ПАО ‚ММК Павел Шиляев и многие другие народные избранники.

«От этих нововведений больше всего расстроится челябинская оппозиция. В этих кругах очень пристально следят за публикацией доходов депутатов. Не так давно оппоненты пытались лишить Денисенко мандата из-за машины, которую он якобы не указал в декларации», — отмечает источник.

По мнению инсайдера, многие депутаты из числа предпринимателей сегодня боятся, что публикации их доходов могут навредить бизнесу в условиях санкций. По замыслу властей, новый закон в дальнейшем привлечет в региональный парламент новую волну бизнес-элиты, чьи представители ранее опасались баллотироваться в ЗСО из-за обнародования доходов.