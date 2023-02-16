Евросоюз попытается спровоцировать в России дефицит сантехники

Евросоюз в рамках 10 пакета санкций может ограничить экспорт в Россию биде, унитазов и другого сантехнического оборудования. Об этом сообщает портал EUobserver.
«Этот (санкционный) список включает в себя биде, унитазы, промывные цистерны и аналогичную сантехнику», — сообщили на портале. Уточняется, что новые антироссийские санкции направлены на то, чтобы «нанести масштабный удар» по промышленным мощностям РФ.
Также под экспортные ограничения попадут пеньковая пряжа, светодиоды, вилочные погрузчики, дымовые трубы. В санкционном списке ЕС даже оказались перья и наконечники для ручек.
После начала спецоперации Евросоюз ввел против России ряд санкций. Не так давно речь зашла о десятом пакете антироссийских ограничений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ограничения выйдут на сумму в 11 миллиардов евро и коснутся экспорта, передает «Царьград».
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Евросоюз в рамках 10 пакета санкций может ограничить экспорт в Россию биде, унитазов и другого сантехнического оборудования. Об этом сообщает портал EUobserver. «Этот (санкционный) список включает в себя биде, унитазы, промывные цистерны и аналогичную сантехнику», — сообщили на портале. Уточняется, что новые антироссийские санкции направлены на то, чтобы «нанести масштабный удар» по промышленным мощностям РФ. Также под экспортные ограничения попадут пеньковая пряжа, светодиоды, вилочные погрузчики, дымовые трубы. В санкционном списке ЕС даже оказались перья и наконечники для ручек. После начала спецоперации Евросоюз ввел против России ряд санкций. Не так давно речь зашла о десятом пакете антироссийских ограничений. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ограничения выйдут на сумму в 11 миллиардов евро и коснутся экспорта, передает «Царьград».