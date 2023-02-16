Автоподборщик раскрыл риски покупки авто на вторичном рынке в 2023 году

AvtoRevizorro: вторичный рынок автомобилей переполнен битыми машинами

16 февраля 2023 в 18:52 Размер текста - 17 +

Рынок наводнили сильно изношенные автомобили Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вторичный рынок автомобилей в России наводнила техника из служб такси и каршеринга, а также пострадавшая в серьезных авариях. Об этом сообщил эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов, назвав ситуацию тяжелой. «Тот, у кого автомобиль находится в нормальном состоянии, сейчас на продажу его выставлять не будет. Причина объективна: за вырученные деньги купить что-то приличное на данный момент практически нереально. В результате появляются машины, которые буквально уже не могут ездить. Это бывший каршеринг и такси, у таких машин уже почти не осталось ресурса», — объяснил Чернов в беседе с корреспондентом Autonews.ru. Также автоэксперт сообщил, что подобный транспорт, что, как правило, стоит недорого, но покупателям нужно учитывать, что сумма вложений будет куда более серьезной для элементарного поддержания авто на ходу. Кроме того, опасность представляют машины, сваренные из множества частей других автомобилей. Чернов заострил внимание, в первую очередь на машинах, купленных на российском рынке.



Ранее URA.RU приводило пять сообществ в социальной сети «ВКонтакте», где автолюбители узнают о новинках авто, правилах ПДД и правильном уходе за транспортом. В пабликах можно узнать каким образом избежать столкновения с неисправностями автомобиля, вызванными его неправильной эксплуатацией, и случайно не нарушить те пункты правил дорожного движения, которые не совсем очевидны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вторичный рынок автомобилей в России наводнила техника из служб такси и каршеринга, а также пострадавшая в серьезных авариях. Об этом сообщил эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов, назвав ситуацию тяжелой. «Тот, у кого автомобиль находится в нормальном состоянии, сейчас на продажу его выставлять не будет. Причина объективна: за вырученные деньги купить что-то приличное на данный момент практически нереально. В результате появляются машины, которые буквально уже не могут ездить. Это бывший каршеринг и такси, у таких машин уже почти не осталось ресурса», — объяснил Чернов в беседе с корреспондентом Autonews.ru. Также автоэксперт сообщил, что подобный транспорт, что, как правило, стоит недорого, но покупателям нужно учитывать, что сумма вложений будет куда более серьезной для элементарного поддержания авто на ходу. Кроме того, опасность представляют машины, сваренные из множества частей других автомобилей. Чернов заострил внимание, в первую очередь на машинах, купленных на российском рынке. Ранее URA.RU приводило пять сообществ в социальной сети «ВКонтакте», где автолюбители узнают о новинках авто, правилах ПДД и правильном уходе за транспортом. В пабликах можно узнать каким образом избежать столкновения с неисправностями автомобиля, вызванными его неправильной эксплуатацией, и случайно не нарушить те пункты правил дорожного движения, которые не совсем очевидны.