Как не нарваться на штраф и правильно ухаживать за автомобилем: 5 полезных пабликов «ВКонтакте»

13 февраля 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Сообщества во «ВКонтакте», которые поделятся советами с автолюбителями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Каким образом можно избежать столкновения с неисправностями автомобиля, вызванные его неправильной эксплуатацией, и случайно не нарушить те пункты правила дорожного движения, которые не совсем очевидны. URA.RU приводит 5 сообществ социальной сети «ВКонтакте», где автолюбители узнают о новинках авто, правилах ПДД и правильном уходе за транспортом. Все об авто В сообществе поделятся различными советами и лайфхаками по уходу за автомобилем. Также участники будут узнавать о выходе и разработке новинок авто, среди которых мировые и эксклюзивные модели. АВТО КЛУБ Здесь вы будете узнавать новости ПДД и авто. Помимо этого подписчики публикуют объявления о продаже различных комплектующих, запчастей и экипировки. Авто легенды СССР Сообщество отлично подойдет для любителей ретро-автомобилей . Здесь вы узнаете о возможностях советских авто, а также получите много исторических фактов о производстве и характеристиках машин из СССР. Про Авто В этом сообществе вас ждут интересные истории , связанные с автомобилями. Подписчики поделятся отзывами, как на машины, так и на комплектующие. Кроме того, здесь вас ждут различные материалы со статистикой, например: «Какие автомобили в РФ чаще всего страхуют по КАСКО». АВТО ЛАЙФХАК В этом сообществе вы так же получите много полезной информации о тюнинге , уходе за транспортом и его комплектующими. В паблике находится много видеоматериалов с различными лайфхаками.«Мы любим наших подписчиков, стараемся отобрать самый топовый материал», — написали в сообществе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Каким образом можно избежать столкновения с неисправностями автомобиля, вызванные его неправильной эксплуатацией, и случайно не нарушить те пункты правила дорожного движения, которые не совсем очевидны. URA.RU приводит 5 сообществ социальной сети «ВКонтакте», где автолюбители узнают о новинках авто, правилах ПДД и правильном уходе за транспортом. Все об авто В сообществе поделятся различными советами и лайфхаками по уходу за автомобилем. Также участники будут узнавать о выходе и разработке новинок авто, среди которых мировые и эксклюзивные модели. АВТО КЛУБ Здесь вы будете узнавать новости ПДД и авто. Помимо этого подписчики публикуют объявления о продаже различных комплектующих, запчастей и экипировки. Авто легенды СССР Сообщество отлично подойдет для любителей ретро-автомобилей. Здесь вы узнаете о возможностях советских авто, а также получите много исторических фактов о производстве и характеристиках машин из СССР. Про Авто В этом сообществе вас ждут интересные истории, связанные с автомобилями. Подписчики поделятся отзывами, как на машины, так и на комплектующие. Кроме того, здесь вас ждут различные материалы со статистикой, например: «Какие автомобили в РФ чаще всего страхуют по КАСКО». АВТО ЛАЙФХАК В этом сообществе вы так же получите много полезной информации о тюнинге, уходе за транспортом и его комплектующими. В паблике находится много видеоматериалов с различными лайфхаками.«Мы любим наших подписчиков, стараемся отобрать самый топовый материал», — написали в сообществе.