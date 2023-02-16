В Россию из украинского плена вернулись более 100 военных, которым грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня, 16 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность», — рассказали в Минобороны РФ. Военным оказывают психологическую и медицинскую помощь. Их доставили в Москву для реабилитации и лечения.
Россия и Украина периодически проводят обмен пленными из-за конфликта. 4 февраля вернулись 63 военных РФ, пишет РАПСИ. Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что Украина саботирует обмен пленными намеренно. Пленные возвращаются со следами пыток, передает RT.
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В Россию из украинского плена вернулись более 100 военных, которым грозила смертельная опасность. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Сегодня, 16 февраля, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 101 российский военнослужащий, которым в плену грозила смертельная опасность», — рассказали в Минобороны РФ. Военным оказывают психологическую и медицинскую помощь. Их доставили в Москву для реабилитации и лечения. Россия и Украина периодически проводят обмен пленными из-за конфликта. 4 февраля вернулись 63 военных РФ, пишет РАПСИ. Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что Украина саботирует обмен пленными намеренно. Пленные возвращаются со следами пыток, передает RT.